Пісний яблучний пиріг: рецепти зі свіжими фруктами чи варенням

Дуже часто у Великий піст багатьом людям хочеться чогось солодкого та домашнього. Ми звикли робити випічку з додаванням яєць, молочних продуктів та ін.
Але якщо ти дотримуєшся суворого посту, можна приготувати пиріг без додавання заборонених інгредієнтів. Як приготувати пісний яблучний пиріг — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
А після Великого посту починається Пасха. Читай, коли святкують Великдень у 2023 році, у нашому матеріалі.
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