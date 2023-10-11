Пітніють вікна в машині: чому так відбувається і що з цим робити

Вікна найчастіше запотівають саме в дощову погоду. І це досить велика проблема для багатьох автомобілістів. До того ж не кожен знає, що потрібно робити в таких випадках. Чому пітніють вікна в автомобілі й що з цим робити — читай у матеріалі.
Найчастіше вікна потіють у погану погоду. Тим самим проблема переростає у такі труднощі.
Якщо ти новачок у цій справі, краще скористайся наступними лайфхаками:
Також частими проблемами, які супроводжують потіння вікон, є такі фактори:
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