Куди поїхати в Польщі, якщо втомились від алюзій на Львів

Серпень вже у зеніті, а ти ще не був (-ла) на відпочинку? Розуміємо щиро, тож і не засуджуємо! Адже знаємо: коли обираєш відпочинок, треба і компанію знайти, і відпустку оформити, і за ціною — щоб не вдарило по гаманцю.

А головне — знайти місце, в яке хочеш поїхати. Не завжди все найцікавіше — дуже далеко. Адже сусідня Польща також має чимало цікавих місць на будь-який смак туристів.

Де відпочити літом в Польщі, куди поїхати на море й що варто подивитися у цій країні, розповідаємо далі у матеріалі.

Де відпочити в Польщі

Країна має чимало місць, які варто побачити туристам у Польщі: від пляжів до гір, міст з історією та просто цікавих локацій. Зібрали все, що може тебе зацікавити.

Пляжі у Польщі

Думаєш, куди поїхати в Польщі на море? Для любителів пляжів та води тут знайдеться пропозиція.

Гданськ. Місто розташоване на узбережжі Балтійського моря. Тут є чимало пляжів з гарним рейтингом у мережі: Brzezno Beach, Jelitkowo Beach, Plaża Stogi;

Brzezno Beach, Jelitkowo Beach, Plaża Stogi; Сопот — місто біля Гдині, має пляж та піший маршрут для прогулянок;

Гдиня — велике польське місто на узбережжі, має гарний міський пляж. Поруч є так званий дитячий пляж, а також дикий пляж у Гдині. Також є популярні курорти з широкими пляжами — Устка, Колобжег. Місця відомі своїми лікувальними водами та розвиненою інфраструктурою. Гори у Польщі Найбільш популярними туристичними локаціями у Польщі є Закопане і Татри — гірський курорт у південній частині країни, який підійде як для піших прогулянок, так і для лижного спорту. Головний хребет Татр простягається по кордону між Польщею та Словаччиною. Біля підніжжя розташований популярний курорт Закопане. Також відомими є Бещади, хоч вони й мають меншу популярність. Тут також є Солінське озеро, дуже красиве та мальовниче. Читати на тему Ботанічний сад на даху бібліотеки та палац на острові: цікаві місця для бюджетного відпочинку у Варшаві Цікаві та бюджетні місця у Варшаві для маленької подорожі. Цікаві місця у Польщі Є й інші цікаві місця у Польщі, які можна відвідати. Приміром, чи чув (-ла) ти про польські Мальдіви? А вони існують! У парку Ґрудек, що у місті Явожно — це біля Катовіце. Тут не можна купатися, але є місця для дайвінгу. Також облаштовані доріжки для велосипедів та піших прогулянок. А ще тут можна гуляти із собакою — але тварина обовʼязково має бути з повідцем. Піщана коса Гель — ще одне туристичне місце Польщі. Півострів відокремлює Пуцьку затоку від Балтійського моря. Тут доступні всі види водних розваг: віндсерфінг, кайт-серфінг, дайвінг, катання на водних мотоциклах. Якщо ти шукаєш тихе місце на природі з мальовничими пейзажами — тоді плануй подорож до Хохоловської долини. Вона розташована біля Татр і названа на честь селища Хохолув. Доїхати туди можна автобусом або машиною з Закопаного. Острів Узнам ідеально підійде для відпочинку з дітьми. Він розташований у Балтійському морі й розділений між Польщею та Німеччиною. З польського боку є чималий піщаний пляж, розваги та курорти, спа-центр і оглядові майданчики. Кольорові озера в гірському масиві Рудавах Яновіцкіх у Нижньосілезькому воєводстві — ще одна незвична туристична локація. Вони відомі завдяки різним кольорам водойм: фіолетового, жовтого, блакитного та зеленого. Такі кольори характерні через дно озер, які містять різні сполуки: залізо чи мідь. Однак тут заборонено купатися. Якщо ж часу на подорожі обмаль, а Європа — велика, тоді радимо до прочитання інший наш матеріал: куди поїхати за кордон на вихідні, читай за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!