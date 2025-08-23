Від критської Атлантиди до українських Карпат: місця, де історія застигла

У Європі існує чимало покинутих сіл, які, попри відсутність мешканців, збереглися в майже ідеальному стані. Ці місця перетворилися на справжні туристичні магніти для любителів гострих відчуттів і містики, а деякі з них навіть стали декораціями для кінофільмів.

Видання Express розповідає про чотири такі міста-привиди, які розташовані в різних куточках Європи.

Крако, Італія: місто-привид на узбережжі

Це стародавнє грецьке поселення, засноване ще у VI столітті до нашої ери, перетворилося на середньовічну фортецю, а згодом назавжди застигло в часі.

Причиною занепаду стали зсуви та природні катаклізми: повені 1972 року та землетрус 1980-го змусили місцевих жителів покинути свої домівки. Сьогодні Крако приваблює кінематографістів та туристів.

Тут збереглися церкви, вежі та окремі будинки. Відвідати це місце можна лише в складі організованої екскурсії з досвідченим гідом.

Тайнхем, Англія: село, яке покинули під час війни

Тихе англійське село Тайнхем, розташоване в графстві Дорсет, було покинуте в 1943 році.

Під час Другої світової війни британські військові реквізували ці землі для навчальних цілей, пообіцявши мешканцям, що вони зможуть повернутися після закінчення бойових дій.

Ця обіцянка так і не була виконана. Село досі залишається частиною полігону, але у вихідні та святкові дні відкрите для туристів. Школа, церква та будинки, що застигли в руїнах, створюють враження, ніби час тут зупинився.

Хумаць, Хорватія: занедбане село на острові Хвар

Село Хумаць на хорватському острові Хвар було сезонним поселенням. До XX століття його жителі займалися землеробством і скотарством, а згодом повністю переселилися у більші міста.

Занедбане село потонуло в незайманій природі. Тут можна побачити старовинні кам’яні будинки, каплицю та винокурню.

Сфенділі, Греція: критська Атлантида серед руїн

Це критське село, відоме як критська Атлантида, було частково затоплене через будівництво греблі Апоселеміс.

У 2000-х роках жителів переселили, і тепер руїни Сфенділі можна побачити лише тоді, коли рівень води в резервуарі значно спадає.

Український привид Карпат

В Україні, у Верховинському районі, знаходиться село Буркут, яке колись було відомим бальнеологічним курортом.

Свого часу тут оздоровлювалася навіть Леся Українка. Попри багату історію, понад 15 років село залишається безлюдним.

Буркут розташоване в долині між гірськими хребтами Чивчинський і Гринявський, за кілька кілометрів від кордону з Румунією.

Два століття тому Буркут славився своїми джерелами з лікувальною водою. У курортні часи тут було 14 будинків, де приймали відвідувачів. Воду не тільки пили, а й використовували для лікувальних ванн.

До Першої світової війни у селі навіть функціонував тенісний корт та військовий госпіталь. З тих часів до наших днів збереглися лише обеліски та написи з військового цвинтаря.

Село остаточно спорожніло у 2008 році, коли мешканців евакуювали під час повені. Після цього ніхто так і не повернувся додому.

У 2018 році почалися спроби відновити туристичний потенціал Буркута. Чотири роки тому там навіть працювали дві садиби, які приймали туристів, і місцева влада мала плани щодо розвитку цього напрямку.

Україна приховує безліч забутих місць — від замків і стародавніх городищ до міст-привидів, де час ніби зупинився. Читай за посиланням, де знайти ці унікальні локації.

