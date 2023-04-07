Мінімалізм, витонченість, оригінальність: прості та цікаві способи розфарбувати яйця на Великдень

Щороку родини думають, як розфарбувати яйця на Великдень. Адже існує стільки технік та способів, як прикрасити великодні яйця. Щоб дітям та дорослим було весело готуватися до свят, ми розповідаємо про цікаві та прості способи фарбування яєць на Великдень.

Як розфарбувати яйця на Великдень 2023: оригінальні способи

Щоб точно виграти битву яєць, спробуй прикрасити їх за допомогою техніки декупаж. Для цього вибери гарні серветки та візьми один яєчний білок. На відварені яйця потрібно викласти шматочки серветки з малюнком, а зверху нанести збитий яєчний білок. Таким чином візерунок приклеїться.

Пофарбувати яйця можна і червоним солодким вином. Тоді вони будуть з маленькими кристалами і мерехтітимуть на сонці. Читай покроковий рецепт тут.

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Органічним і простим способом є фарбування в цибулевому лушпинні. Яйця потрібно загорнути в марлю, за бажанням ти можеш покласти туди листя петрушки або іншої рослини, щоб такий візерунок був на яйцях. На каструлю води та десяток яєць потрібно лушпиння семи цибулин.

Гарно розфарбувати яйця можна і за допомогою барвника та серветок. Якщо в тебе немає харчових барвників, можна використати акварельні фарби. Відварені яйця замотуй у серветки та пензликом малюй візерунки. Якщо серветки мають тиснення, то в тебе вийде дуже гарний малюнок.

Ідеї, як прикрасити великодні яйця

Мереживне фарбування яєць можна зробити за допомогою шматочка тканини. Відварене яйце загорни в фактурну тканину та перев’яжи ниткою. Потім занур у барвник на кілька хвилин.

Мармурове фарбування яєць можна зробити дуже просто. Для цього розмішай барвник, як написано на інструкції. Потім у суміш додай столову ложку олії та столову ложку оцту. Ретельно розмішай. Яйця фарбуй у цій суміші приблизно п’ять хвилин. Якщо хочеш більш виразні лінії, тримай яйця у барвнику 10 хвилин.

Для візерунку в горошок достатньо вирізати кружечки зі скотчу та наклеїти їх на відварені яйця. Занур їх у барвник, дай висохнути, а потім обережно зніми наліпки зі скотчу.

Діти можуть розмалювати великодні яйця у вигляді кроликів, котиків чи смайликів. Їм точно сподобається така ідея. На білих відварених яйцях можна намалювати маркером мордочки та очі або пофарбувати яйця в жовтий та намалювати смайлики.

Щоб отримати ефект омбре, потрібно розвести харчові барвники та занурити туди зварені яйця. Потім поступово піднімай яйце з фарбника та тримай по 1-2 хвилини. За кожні дві хвилини підіймай ще вище, таким чином створюй перехід між насиченістю кольору.

Раніше ми розповідали, чим пофарбувати яйця на Великдень.

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