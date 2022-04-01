Безкоштовне розмитнення авто — кого стосуватимуться зміни у законі України

Відсьогодні, 1 квітня, в Україні скасували митні платежі для ввезення транспортних засобів. Такі зміни покликані підтримати економіку під час війни.

Рішення ухвалене Верховною Радою відповідно до законопроекту № 7190 Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану.

Важливе уточнення: пільги діятимуть лише для фізичних осіб.

Відтак легкові автомобілі, кузови до них, причепи, напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення десяти осіб та більше, транспортні засоби для перевезення вантажів, які ввозять громадяни на митну територію України для вільного обігу, звільнені від оподаткування ввізним митом.

Безкоштовне розмитнення авто доступне від сьогодні до закінчення воєнного стану.

На що не поширюється скасування мита

Нововведення не поширюються на імпорт транспортних засобів із країни-агресора.

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