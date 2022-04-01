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Безкоштовне розмитнення авто — кого стосуватимуться зміни у законі України

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 01 Квітня 2022, 16:00
Розмитнення авто в Україні стане безкоштовним з 1 квітня 2022
Фото: Unsplash

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