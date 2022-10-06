А що є ще, окрім ЄС? Повний перелік безвізових країн 2022 року для українців та умови в’їзду

Війна змусила багатьох українців мандрувати світом у пошуку прихистку від російського терору. Більшість людей виїхали у країни ЄС, щоб отримати статус тимчасового захисту.
Проте багато держав у світі тримають відчиненими свої двері для громадян України та не вимагають оформлення короткострокових віз для в’їзду на свою територію.
Ми зібрали для тебе повний перелік безвізових країн 2022 року для українців та умови перетину кордону.
З червня 2017 року для України діє безвізовий режим з країнами Європейського Союзу та Шенгенської зони. Це означає, що наші громадяни можуть перетинати кордон без оформлення візи.
Так можна перебувати у ЄС до 90 днів протягом 180-денного періоду. При цьому день в’їзду та виїзду також рахуються як дні перебування на території ЄС та Шенгенської зони.
Порахувати свій строк перебування в ЄС можна за допомогою цього калькулятора.
Перетнути кордон можна з одним з таких документів:
Зверни увагу, що українцям з не біометричними закордонними паспортами потрібно, як і раніше, оформлювати візу.
Зверни увагу, що українцям з не біометричними закордонними паспортами потрібно, як і раніше, оформлювати візу.
Отже, безвізові країни для українців у ЄС та Шенгенській зоні (жирним виділено країни ЄС):
Графіка: МЗС України
Поза межами ЄС та Шенгенської зони є також чимало країн, які готові приймати українців без оформлення спеціальної візи.
Йдеться про такі держави як:
Умови в’їзду дуже схожі на безвіз з ЄС (дозволений термін перебування та необхідні документи для перетину кордону), утім можуть відрізнятись залежно від країни.
У Південній Америці та країнах Карибського басейну для українців діє безвіз з такими державами:
Загалом у цих країнах українці також можуть перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду за умови пред’явлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Проте деякі держави вимагають дотримання додаткових умов. Наприклад, наявність страхового поліса, заповнення перед в’їздом спеціальних електронних декларацій, проходження реєстрації на сайті міграційної служби тощо.
Щоб перевірити актуальні умови в’їзду в ту чи іншу країну, користуйся інтерактивною картою Міністерства закордонних справ України.
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