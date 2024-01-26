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А що є ще, окрім ЄС? Повний перелік безвізових країн 2024 року для українців та умови в’їзду

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 26 Січня 2024, 12:15
Безвізові країни для українців 2022: список країн, куди можна поїхати без візи
Фото: Pexels

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А що є ще, окрім ЄС? Повний перелік безвізових країн 2024 року для українців та умови в’їзду
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