Погода в Болгарії в червні: температура повітря та моря — прогноз для туристів

Хоча війна і не виключила з нашого життєвого прейскуранта відпочинок, все ж його популярні напрямки стали іншими, як всередині країні, так і за кордоном.

В топ курортного відпочинку на зміну Туреччині та Єгипту входить цілком бюджетна Європа. І Болгарія зокрема. Тепле Чорне море, мальовничі краєвиди, слов’янська мова та схожий менталітет роблять країну вкрай привабливою для літнього відпочинку.

Якою буде погода в Болгарії в червні 2025 року — розповімо на прикладі п’яти популярних курортів країни.

Погода в Болгарії в червні 2025 року

У Болгарії клімат змішаний — щось середнє між континентальним і середземноморським: зими прохолодні, а літо спекотне. На Чорному морі є купа великих пляжів, і відпочивати там можна вже з травня аж до жовтня.

У червні 2025 року на улюблених серед українців курортах Болгарії обіцяють теплу й приємну погоду — саме те, що треба для пляжного відпочинку. Далі розкажемо, яка ситуація з погодою на кожному курорті.

Погода в Болгарії в червні на популярному курорті Золоті піски

На Золотих Пісках обіцяють справжнє літо: вдень температура коливатиметься десь між +21°C і +25°C градусами, а вночі — не холодніше ніж +17°C, максимум до +21°C.

Море до кінця місяця добре прогріється — вода близько +20-22°C, можна сміливо купатися. Єдине — сонце буде доволі активне, УФ-індекс може сягати аж 9, тож у самий пік краще не опинятися на пляжі без захисту.

Погода в Болгарії в червні на курорті Сонячний Берег

У червні на Сонячному Березі вже доволі тепло: вдень температура може підніматися до +26°C, а вночі опускатися до +15°C. Вода в морі прогріється приблизно до +20°C — цілком комфортна температура.

Прогноз погоди в Болгарії в червні у Несебрі

У Несебрі в червні погода досить м’яка й приємна — вдень температура тримається десь на рівні +24°C. Дощі бувають рідко, всього кілька разів на місяць, і то зазвичай недовго. Загалом — чудовий варіант для комфортного відпочинку без несподіванок

Прогноз погоди в Болгарії в червні у Созополі

У Созополі на початку червня вдень обіцяють десь +22…+23°C, а вночі прохолодніше — близько +16…+18°C. Але ближче до кінця місяця стане значно спекотніше: вдень до +30°C, а вночі — до +20°C, тобто майже як удень на початку червня.

Яка температура в Болгарії в червні на курорті Албена

В Албені в червні денна температура повітря буде варіюватися від +22°C до +26°C, а нічна — від +13°C до +18°C, море прогріється до +22°C, тож можна сміливо планувати відпочинок і на цьому курорті Болгарії.

Врахуй також, що довгостроковий прогноз може відрізняться від свіжого, підготованого синоптиками за один-два тижні до твоїх мандрів.

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Скриншоти з сайту Meteoprog.

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