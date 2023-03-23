Найкращі добрива для вдалого врожаю: чим підживити смородину навесні 2023

Навесні багато рослин потребують підживлення. Адже разом із таненням снігу вимивається чимало корисних речовин, які були в ґрунті. А для вдалого врожаю в землі має бути достатня кількість добрив. У матеріалі ми розповідаємо, чим підживити смородину навесні 2023 і коли найкраще це робити.

Чим підживити смородину навесні 2023: поради та терміни підживлення

Підживлення кущів смородини в саду можна розпочинати щойно температура ґрунту прогріється до 10°C. Лише за таких умов коренева система зможе всотувати добрива. Після зими потрібно розпушити землю навколо кущів, щоб полегшити поглинання корисних речовин.

Під час першого підживлення потрібно дати максимальну кількість азотовмісних речовин, яких рослині не вистачало взимку.

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Друге та третє підживлення можна проводити пізніше — під час зав’язування бутонів та після збору ягід. Окрім цього смородина потребує кількаразової обробки від комах. До речі, раніше ми розповідали, чим обробити смородину від шкідників та хвороб.

Пам’ятай, що перед підживленням кущі необхідно полити. Підживлювати смородину можна, якщо кущ досяг трьох років.

Чим підживлювати смородину для вдалого врожаю

Для багатого врожаю підживити смородину можна мінеральними або органічними добривами. Для першого підживлення найбільше підходить мінеральне добриво з азотом. Для другого і третього можна використовувати фосфорні та органічні добрива.

Для першого підживлення ( в кінці березня — на початку квітня) використай мінеральне добриво — нітроамофоску. Вона насичує кущі смородини речовинами, які необхідні після зимівлі. Вистачить 10 г під кожен кущ. Це добриво сухе, тож його потрібно рівномірно розсипати під кущем.

використай мінеральне добриво — нітроамофоску. Вона насичує кущі смородини речовинами, які необхідні після зимівлі. Вистачить 10 г під кожен кущ. Це добриво сухе, тож його потрібно рівномірно розсипати під кущем. Підживлення смородини сечовиною чи аміачною селітрою також підходить для першого підживлення. На кожен літр води додай 1 ст. л. речовини. Добре розмішай та вилий під кущі.

Для другого підживлення ( в кінці квітня — на початку травня ) використай фосфорно-калійні мінеральні добрива. 10 г сульфату калію розчини в літрі води та вилий під кущ.

) використай фосфорно-калійні мінеральні добрива. 10 г сульфату калію розчини в літрі води та вилий під кущ. Для третього підживлення можна використовувати органічні добрива — попіл, гній, перегній та послід. Зваж на те, що органічні добрива потрібно настоювати тривалий час на воді.

Під час підживлення кущів добривами пам’ятай про власну безпеку. Вдягай захисний костюм, маску та рукавиці, щоб не травмувати шкіру та дихальні шляхи.

Раніше ми розповідали, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.

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