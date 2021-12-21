Чим здивувати коханого? Цікаві подарунки на Новий рік

Різдвяні пісні, ялинка, компанія близьких та, звісно ж, подарунки. Без цього не обходиться жоден Новий рік.

Буває так, що ти довго мучишся у пошуках подарунку. Ніби вже все є, все дарувала і хочеться чогось нового та креативного.

Якщо ти зайшла у глухий кут, ми тут, щоб допомогти тобі вибрати подарунок для твого коханого чоловіка.

Шкіряні вироби

Хороший шкіряний пасок чи гаманець додадуть солідності образу чоловіка.

Така річ буде надійною та довго служитиме господареві.

А ще на шкіряних гаманцях чи картхолдерах можна зробити гравіювання. Це додасть предмету унікальності та буде проявом уваги. Адже можна написати побажання, ім’я чи вашу особливу фразу.

Ті самі маніпуляції можна провести з годинником.

Сертифікат

Можна дарувати не тільки речі, а й емоції. Наприклад, подарувати своєму коханому сертифікат на картинг чи авіасимулятор. І подібних речей багато. Такий подарунок точно запам’ятається на все життя.

Курси

Якщо твоя друга половинка має якесь захоплення чи хобі або ж хоче опанувати щось нове, можна подарувати курси з чогось. Наприклад, курс із програмування чи веб-дизайну.

Гаджети

Куди ж у 21 сторіччі без гаджетів? Все набуває цифрового вигляду. Фітнес-браслети, годинники, бездротові навушники, колонки, клавіатура — будь-що можна подарувати, адже воно зараз усім потрібне.

Якщо твій чоловік давно хотів почати ходити в спортзал, але відкладав це на потім, подаруй йому абонемент у спортзал. Він точно не відвертиться.

Чоловічі прикраси

Нині є широкий вибір чоловічих прикрас. Персні, браслети, сережки та інше. Набувають популярності шкіряні браслети зі срібними елементами.

Романтичний вікенд удвох

Зроби подарунок і собі, і йому. Подаруй вікенд у новорічному Львові чи зимовій Одесі. Поїдьте разом до казкового Кам’янця-Подільського чи красивих Чернівців.

В Україні є багато місць, в яких можна гарно провести час.

Електронна книжка

Якщо твоя друга половинка любить читати, подаруй йому електронну книгу та завантаж туди відразу кілька книг, які б були йому цікаві.

Нині електронні книги настільки удосконалені, що на них можна не тільки читати. Її можна обрати відповідно до твоїх потреб та бюджету.

Усі чекають подарунок на Новий рік, особливо діти. Але для малечі подарунок має бути не тільки гарний, а й корисний. Пропонуємо тобі дізнатися, яку книгу подарувати дитині на Новий рік.

Впевнені, що принаймні одна з них твої малечі точно сподобається.