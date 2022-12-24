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Святвечір, Різдво та Хрещення: які церковні свята відзначатимуть у січні 2023 року

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 06:30
Святвечір, Різдво та Хрещення: які церковні свята відзначатимуть у січні 2023 року
Фото: Unsplash

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