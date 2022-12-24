Святвечір, Різдво та Хрещення: які церковні свята відзначатимуть у січні 2023 року

Перший місяць року багатий на важливі події у християнському світі, тому українці святкуватимуть аж дев’ять церковних свят.

Головними, звісно, будуть Святвечір, Різдво Христове та Водохреща, однак це далеко не всі церковні свята січня.

Читай наш матеріал, які церковні свята відзначають в Україні в перший місяць року та у які дні січня треба поститися.

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6 січня — Різдвяний Святвечір

6 січня українці традиційно збираються за святковим столом на Святвечір, щоб урочисто закінчити Різдвяний піст та приготуватися до святкування народження Христа.

7 січня — Різдво Христове

У цей день увесь християнський світ східного обряду, який дотримується юліанського календаря, святкуватиме народження сина Господнього Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

У цей день заведено вихваляти народження Спасителя у колядках. Вважається, що колядувальники у такий спосіб приносять у дім добробут та спокій.

8 січня — Собор Пресвятої Богородиці

Цього дня віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці, вшановуючи одну з найважливіших жінок у релігії — матір Ісуса Христа Марію. Між іншим, саме тому це свято встановили одразу ж після Різдва.

А Собором цей день називають тому, що 8 січня відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.

14 січня — Обрізання Господнє

За східним обрядом Обрізання Господнє святкують 14 січня, але в народі цей день знають більше як Старий Новий рік.

Обряд обрізання був обов’язковим для всіх немовлят чоловічої статі в Ізраїлі. Він означав, що дитина належить до того народу, який був обраний Богом. Можна стверджувати, що старозавітне обрізання — це прообраз хрещення, яке проводиться сьогодні.

Ісус на восьмий день свого життя пройшов цей обряд, адже добровільно виконував і зберігав традиції цього народу, хоч, як Божий Син, не мусив дотримуватись їх.

Свято Обрізання Господнє дуже важливе для християн. І насамперед тим, що воно доводить — Ісус Христос належав до людського роду і був представником чоловічої статі.

17 січня — останній день Святок

Традиційно в останній день Святок українці вшановували Собор 70 апостолів, а також преподобного Ахіллу, диякона Печерського, який давно спочиває у Дальніх печерах.

18 січня — Хрещенський Святвечір

Християни називають це свято Надвечір’ям Богоявлення. Святвечір передує Водохрещу, і є своєрідною підготовкою до великого свята Хрещення Христа.

На Хрещенський Святвечір встановлено піст, а головною стравою на вечері є кутя.

19 січня — Водохреща

Одним з головних церковних свят січня є Водохреща. Колись у цей день Ісус Христос прийняв хрещення. За легендою у цей момент розкрилося небо і явився голос Божий.

Християни вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже цього дня Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець — у голосі, Син Божий — у плоті, Дух Святий — у вигляді голуба.

Цього дня віряни освячують воду у церквах та спеціальних ополонках у вигляді хреста. Купання у таких освячених прорубах символізує очищення від гріхів.

25 січня — Святої Мучениці Тетяни

У східному обряді християнства 25 січня вшановують пам’ять святої Тетяни. Вона народилася в Римі, близько 200 року, в сім’ї вельми знатних римлян-християн.

Попри поширене та примусове язичництво у культурі тих часів, Тетяна не піддалася та не погодилася навіть під страшними тортурами поклонятися язичницьким ідолам.

Натомість молитвою вона створила дива, за які її було жорстоко покарано муками та стратою. Пізніше її проголосили святою, а сама мучениця стала покровителькою усіх дівчат, хто має її ім’я.

29 січня — тиждень про Закхея

З цього тижня починається передпасхальний час Великоднього циклу. Усі віряни починають готуватися до гідної зустрічі Воскреслого Христа.

Однак сам день уособлює каяття та прощення. Служить тому повчальна історія з Євангеліє про те, як Ісус Христос спас душу грішного Закхея, який у відчаї від своїх учинків мав щирий намір покаятися та спастися.

Він був начальником податкової, хабарником та ошуканцем. Однак після каяття Христу щиро захотів роздати та повернути усе зароблене нечесним шляхом, а людям, яких ошукав, віддати усе у чотири рази більше.

Пости в січні 2023: календар

6 січня для вірян юліанського календаря фактично закінчується Великий піст, який тривав 40 днів. З цього дня можна повертатися до звичного раціону.

Після закінчення Різдвяного у першому місяці року буде ще п’ять одноденних постів. Віряни мають стриматися у харчуванні 11, 13, 18, 25 та 27 січня. Для зручності дивися наш календар постів на січень.

Вже скоро українці святкуватимуть хоч не церковне, але свято — прийдешній Новий рік 2023. А чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та інші свята, читай у нашому матеріалі.

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