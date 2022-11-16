Розвивають і дарують радість: ідеї подарунків для дівчинки на Новий рік

Новорічні свята, певно, найочікуваніші серед дітей. Вони чекають дива і радощів. Якщо тобі потрібен подарунок для дитини, у матеріалі ми розповідаємо про цікаві ідеї подарунків дівчинці на Новий рік.

Цікаві ідеї подарунків дівчинці на Новий рік: точно знадобиться

Ми пропонуємо тобі ідеї для дівчат різного віку та для будь-яких їх хобі. Зберігай цікаві ідеї, щоб вибрати подарунок, який точно сподобається дитині.

Популярними серед дітей та дорослих зараз є адвент-календарі. Вони бувають різного наповнення. Це коробочка, що має 10-24 віконечка з маленькими подарунками на кожен день до Різдва чи Нового року. Вони можуть бути з іграшками, доглядовою косметикою чи солодощами.

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Якщо дитина любить цікавинки, можна подарувати їй дослідницькі набори. Наприклад, з розкопками артефактів чи вирощування іграшкового динозавра. Такі набори розвивають дитину і залишають по собі приємний захват.

Також можеш подарувати набори для творчості: малюнки по номерах, картини з кольорового піску, набори для створення браслетів та інших прикрас, декорування та аплікації.

Якщо дитина трохи старша, можна замовити набір для виготовлення свічки. Такий подарунок точно буде корисним, а ще створеним своїми руками.

Зваж на захоплення і хобі дівчинки. Якщо вона любить малювати, можна подарувати фарби, мольберт, полотна для картин. А якщо їй подобається музика — укулеле, ксилофон або синтезатор.

Якщо дитина любить спорт або має інше захоплення — подаруй нову форму чи екіпірування для занять.

Також можна подарувати велосипед, самокат, скейтборд чи ролики. Діти люблять активно проводити час, тож цей подарунок точно знадобиться.

Для найменших можна обрати інтерактивні іграшки, які розмовляють англійською, співають чи танцюють. Так дитина почне вивчати нове в ігровій формі.

А ще можна подарувати великі іграшкові набори лікаря, кухаря чи навіть магазина.

Для дівчат також підійдуть сюрпризи з різним наповненням. Наприклад, із солодощами та доглядовою косметикою або іграшками. Можна подарувати косметичний набір з пінками, бомбочками та блискітками для ванни, бальзамом для губ та дитячою парфумованою водою.

Поцікався, які мультики подобаються твоїй дитині. Можливо, вдасться замовити іграшки з героями мультиків чи знайти тематичний конструктор Lego.

І не варто забувати про солодощі. Найкраще, якщо вони будуть без цукру, органічні. Наприклад, натуральні цукерки або пастила.

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