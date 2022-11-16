Подорожі та натхнення

Розвивають і дарують радість: ідеї подарунків для дівчинки на Новий рік

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Листопада 2022, 20:00
Цікаві ідеї подарунків дівчинці на Новий рік: точно знадобиться
Фото: Pexels

Більше новин
Ігор Ільвутченко
За “неправильні” відповіді стріляли в ноги: історія маріупольця, який вирвався з блокади та пережив допити окупантів
Топ-7 серіалів Netflix: найкращі серіали, які варто подивитися
Не Відьмаком єдиним! Сім цікавих серіалів Netflix, які варто подивитись — добірка Вікон
Як мотивувати себе для досягнення цілей — поради психологині
Час досягати своїх цілей! Психологиня розповіла, як мотивувати себе для виконання мети
Міжнародний День студента 2022: оригінальні привітання у листівках та віршах
Міжнародний день студента 2022: гарні привітання у віршах та листівках
Дивитись більше

Матеріали по темі

Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
Фільми
Не тільки Сам удома: що подивитися на Новий рік
подарунок на новий рік
Свято наближається! Що подарувати друзям на Новий рік: список
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня

Відео
Воєнний стан в Україні

Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
0:12:55
Яка ситуація на Херсонщині: дії окупантів на лівому березі
Окупанти будують рубежі та тікають у бік Криму — яка ситуація на Херсонщині та наслідки масованих обстрілів
0:03:59
G20
Перший день G20: про що говорили учасники Великої двадцятки
0:05:09
Падіння російських ракет у селі Пшеводув в Польщі — як відреагував світ
Підтримка у розслідуванні та готовність захищати — реакція України та світу на падіння російської ракети в Польщі
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
0:03:32
Як допомогти дітям адаптуватися до нового місця — проект UNICEF
Адаптуватись і пережити: проект допомоги дітям-переселенцям від UNICEF — як долучитись
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Стаття 5 НАТО
Принцип колективної оборони: що передбачає Стаття 5 НАТО та як відреагують на удар Росії по Польщі
Ракетний удар по Польщі
Російські ракети влучили по Польщі, є загиблі — останні новини з Люблінського воєводства
Більше відео
Топ-7 серіалів Netflix: найкращі серіали, які варто подивитися
Читати далі
Не Відьмаком єдиним! Сім цікавих серіалів Netflix, які варто подивитись — добірка Вікон

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь