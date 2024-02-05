Відпочинок серед гір! Куди поїхати у Карпатах та що подивитись

Карпати — це місце, яке прекрасне у будь-яку пору року. Тому сміливо можна вирушати в один з головних туристичних регіонів України не лише взимку, а й влітку та восени ти, безсумнівно, знайдеш цікаві для себе заняття: як активні, так і більш спокійні.

Тому якщо ти досі не визначився(-лася), куди саме ти хочеш поїхати у Карпати — тримай добірку місць, які точно не залишать тебе байдужим(-ою).

Де відпочити в Карпатах

Карпатський біосферний заповідник

Карпатський біосферний заповідник — це неймовірне місце з великим вибором пішохідних маршрутів. Та оскільки ці місця потребують додаткового захисту, було створено ряд заповідників, що охоплюють території Рахівського, Тячівського, Хустського та Берегівського районів.

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Там ти зможеш піднятися на найвищу точку України — Говерлу, побачити південно-західну частину Чорногірського хребта, відвідати Букові праліси, Долину нарцисів та ще багато всього.

Верховина

Верховина — це селище міського типу, що знаходиться у Закарпатській області. Там ти зможеш поринути у справжні українські Карпати. Також вздовж усієї Верховини протікає річка Чорний Черемош.

Містечко відоме своїми фольклорними фестивалями, концертами й традиційними заходами, де ти зможеш побачити танці, співи, народні костюми та ремесла цього регіону. Крім того, у Верховині чимало ресторанів та колиб, де ти зможеш скуштувати традиційні страви.

Синевир

А як щодо найбільшого озера Закарпаття — Синевир? Мальовничі пейзажі та неймовірна краса природи не залишать байдужими нікого.

На березі Синевиру є можливість переночувати на туристичній базі, де готують національний угорський суп — бограч. Крім того, для туристів є можливість покататися по озеру на плотах, а також стати учасником кінної або велосипедної екскурсії.

Східниця

Відомий курорт у Львівській області, куди туристи часто їздять, аби оздоровитися та відпочити від галасливого міста в оточенні чарівних гірських лісів, зелених полів та пагорбів. Східниця славиться своїми природними лікувальними джерелами, багатими на мінерали, де можна зробити різноманітні оздоровчі процедури.

Та не лише лікуватися! У Східниці можна й активно відпочити. Для туристів тут є можливість сходити у похід по ягоди, поплавати на байдарках, зайнятися риболовлею тощо.

Раніше ми розповідали, які є дозволи та обмеження для мандрівників в Україні під час воєнного стану.

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