День Казанської ікони Божої Матері 2022: історія, звичаї та вітання у прозі

Церква вшановує Чудотворну Казанську ікону Божої Матері кілька разів на рік — 21 липня та 4 листопада. У чому особливість цієї ікони і як святкують це свято?
Читай історію, звичаї та привітання на день Казанської ікони Божої Матері 2022 — у матеріалі.
Діву Марію та її образ у християнстві вважають одним із найшанованіших.
Саме тому кілька разів на рік церква відзначає свято Казанської ікони Божої Матері.
Саме тому кілька разів на рік церква відзначає свято Казанської ікони Божої Матері.
Саме цей образ дуже відомий у народі та користується щирою любов’ю християн. Недарма їй приписували багато зцілень та чудес.
Вважається, що ікону вперше побачили 443 роки тому. Згідно з розповідями, тоді в Казані була сильна пожежа, через яку були знищені безліч будинків.
На той час Божа Мати тричі явилася маленькій дівчинці, дочці купця. Образ розповів їй про свою ікону, яка стояла у згарищі згорілого будинку.
На той час Божа Мати тричі явилася маленькій дівчинці, дочці купця. Образ розповів їй про свою ікону, яка стояла у згарищі згорілого будинку.
Того дня дівчинці ніхто не повірив. Але після того, як образ Матері приходив ще кілька разів, мама дівчинки пішла в той будинок.
У ньому знайшли велику гарну ікону, яка вціліла. З того дня іконі приписують багато чудес. Деякі люди кажуть, що образ на іконі зцілював хворих та повертав зір тим, хто нічого не бачив.
Сьогодні в образі цієї ікони люди просять здоров’я та зцілення від тяжких хвороб.
Молитви також стосуються добра і радості.
Молитви також стосуються добра і радості.
Казанську ікону Божої Матері вважають покровителькою всіх жінок. Саме тому вагітні просять у неї легких пологів, а незаміжні — сім’ї.
“О, Пресвята Пані Небесна Владичице Пресвята Богородице! Припадаю я, Раба Божа (ім’я) зі страхом, щирою вірою і безмежною любов’ю перед сильною іконою твоєю.
Молю Тебе, не відвернися від мене, почуй благання мою, як чуєш усіх стражденних, що вдаються до Тебе за допомогою.
Умоли Всемилосердного і Всемогутнього Господа і Спасителя нашого зберегти мир церкви Святої від невіри, розколу і єресі. Тільки на Тебе надію маю і вірю в твою силу і милість.
Визволи всіх нас щиро віруючих, що тобі моляться від гріхопадінь, від наклепів недобрих і злих людей, від усякої скверни, від спокус, закрий душі наші від бід і скорбот, захисти нас від марної смерті без покаяння.
Даруй нам, Пресвята Богородице, міцність духу і смиренність серця, нехай наші думки і дії будуть чистими.
Молимо про покаяння і прагнемо під твоїм перстом захисним і вказуючим шлях праведний всі помилки, зроблені з нерозуміння своєму виправити.
Молимо і дякуємо Тобі за милість Твою, за надію знайти спокій земний і отримати надію на Царство Небесне після смерті. Амінь”
У свято Казанської ікони Божої Матері я бажаю тобі та твоїй родині найголовнішого — мирного неба над головою! Нехай у твій дім завжди йдуть мир, добробут, здоров’я, достаток, добрі помисли та світлі надії. Нехай ця ікона завжди буде захисницею від будь-яких лих та смутку. Ніколи не падай духом!
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Нехай Казанська ікона Божої Матері завжди дарує тобі та твоїм рідним здоров’я, добробут та любов! Бажаю, щоб тебе ніколи не залишали невичерпне добро, світлі почуття та нескінченне кохання! Нехай у твоєму житті завжди будуть позитивні емоції та яскраві враження!
Зі святом! З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай цей образ зберігає тебе та твою сім’ю від усього поганого. Бажаю тобі мирного неба, усмішок, здоров’я, кохання та благополуччя. Нехай ікона буде у всі віки твоїм надійним оберегом!
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