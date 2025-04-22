22 квітня — День Землі. Що можемо зробити, щоб світ став трохи чистішим та безпечнішим

Фото Pexels 22 квітня 2025 року в Україні відзначають День Землі — свято, коли вся світова спільнота об’єднується заради захисту навколишнього середовища та говорить про важливість миру на планеті як гаранта безпеки екосистем. Людство безжально використовує природні багатства у своїх цілях, але можливості природи вичерпні. Тому в День Землі ми повинні згадати про збереження природних багатств і власноруч зробити хоча б щось, щоб запобігти знищенню природи та сприяти її відновленню. Ми повинні говорити про втрати, які завдають всій планеті локальні війни. І про величезну шкоду природі України від російської агресії. Історія Всесвітнього дня Землі Взагалі День Землі святкується двічі: 20 березня і 22 квітня. Обидва свята рівноцінні, але мають дещо різні акценти. Поштовхом для святкування дня Землі 22 квітня стала драматична подія, яка сколихнула американську спільноту: у 1969 році в Каліфорнії стався витік нафти, й кілька мільйонів літрів рідини потрапили в океан. Під маслянистою плівкою задихнулися і були отруєні тисячі морських тварин, а сама катастрофа згубно вплинула на економіку США. Через рік після екологічної катастрофи, у березні 1970 року, сенатор штату Небраска Джон Мортон закликав американців взяти участь у спільній благодійній акції на захист довкілля. У його штаті екологічні проблеми не набули такого грандіозного масштабу, як у Каліфорнії, але жителі напівпустельного регіону роками знищували дерева для будівництва житла та опалення.Джон Мортон запропонував вийти й садити рослини, а той, хто висадить найбільше, мав отримати приз. Лише за один день у 1970 році в Америці було посаджено понад 1 мільйон дерев. З того часу на згадку про ці дві події було засновано цілих два дні Землі. Перший — 20 березня, день весняного рівнодення, був спочатку проголошений Днем дерева, а згодом це свято було перейменовано на Міжнародний день Землі. Свято вийшло за межі Америки й стало всесвітнім. А другий День Землі — 22 квітня — ми відзначаємо, як пам’ятний день про екологічну катастрофу в Каліфорнії. Це день, коли ми говоримо про гуманне ставлення до природи та необхідність миру на планеті. Обидва дні святкують в Україні, обидва вони — неймовірно важливі, бо привертають увагу до проблем екології та змушують замислитися про майбутнє планети. День Землі в Україні: дата Коли відзначають День Землі в Україні? Ми підтримуємо традицію та відзначаємо День Землі разом з усім світом 20 березня та 22 квітня. День Землі 22 квітня називають днем Матері-Землі. Що роблять зазвичай у ці дні? У день Землі по всьому світу висаджують дерева, виходять на мирні акції на захист екології, прибирають у парках та скверах, очищають річки та пляжі від сміття. Проводять конференції з проблем довкілля. Україна підтримує цю традицію, і до ініціативи облаштування нашого довкілля — парків, прибудинкових територій, берегів річок та озер — долучаються державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські організації, підприємства, установи, просто екологічно свідомі люди. Особливо важливим є День Землі зараз, коли війна в Україні приносить незліченні екологічні біди. Гинуть цілі екосистеми, і їхнє відновлення безпосередньо пов’язане з поверненням миру у нашу країну. Привернути увагу світової громадськості до цього питання — наше пряме завдання. Читати на тему Розумний цемент, робот-годувальник та захист енергетики із ШІ — це винаходи українських школярів Хто показав свої винаходи на 21 всеукраїнському конкурсі Еко-Техно 2025. Цікавий факт святкування Дня Землі Серед усіх традицій Дня Землі найцікавіша — дзвонити 22 квітня у Дзвін Миру. Таких пам’ятників кілька, і встановлені вони в різних містах світу. Автором і натхненником встановлення першого Дзвону Миру був японець Тійодзі Накагава, який вижив після атомного бомбардування Хіросіми. За легендою, він особисто вигадав сплав, з якого зроблено історичний пам’ятник — монети, зібрані в 104-х країнах світу та металолом із Хіросіми. Дзвін лунає в День Землі, нагадуючи людям про катастрофи, які можуть знищити людство. І закликає їх не допустити цього і власноруч зробити щось, щоб навколишній світ став чистішим та безпечнішим. Раніше ми писали про те, що Карпатам загрожує вирубка пралісів. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter