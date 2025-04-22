Подорожі та натхнення

22 квітня — День Землі. Що можемо зробити, щоб світ став трохи чистішим та безпечнішим

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 09:15
22 квітня — День Землі. Що можемо зробити, щоб світ став трохи чистішим та безпечнішим
Фото Pexels
22 квітня — День Землі. Що можемо зробити, щоб світ став трохи чистішим та безпечнішим
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