Догляд за грошовим деревом: основні правила для тих, хто любить рослини, які приносять багатство

Популярне кімнатне дерево, яке часто називають грошовим, насправді має дві назви: товстуна або крассула. Багато людей вірять у те, що воно приносить у дім багатство та удачу.
Але як доглядати за грошовим деревом правильно? Правила догляду за грошовим деревом читай у матеріалі.
У науці грошове дерево має назву крассула деревоподібна. Південна Африка — найкращий регіон для рослини.
В українських сім’ях можна часто побачити цей вазон на підвіконнях. Рослина не вимагає складного догляду, її легко обрізати.
В українських сім’ях можна часто побачити цей вазон на підвіконнях. Рослина не вимагає складного догляду, її легко обрізати.
Вона може рідко цвісти (маленькі, білі квіти). Для того, щоб побачити цвітіння, потрібно вирощувати дерево п’ять – десять років.
Грошове дерево вважається невибагливою рослиною. Воно може добре зростати і в теплому місці, і в прохолодному.
Грошове дерево вважається невибагливою рослиною. Воно може добре зростати і в теплому місці, і в прохолодному.
Йому навіть не треба багато сонця, щоб не хворіти. Але обов’язково потрібно ставити вазон подалі від опалювальних приладів та радіаторів.
Ґрунтосуміші для грошового дерева продаються в будь-якому магазині, який продає продукцію для саду. Його можна садити в субстраті для кактуса або зробити ґрунт самотужки.
Грошове дерево не потребує пересадки. Горщик для рослини можна міняти на новий тоді, коли колишній став малим.
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