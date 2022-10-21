Справжні жахи та сімейні комедії: добірка найкращих фільмів на Геловін

Наближається свято Геловін. За традицією люди влаштовують костюмовані вечірки, вирізають гарбуза і, звісно ж, лякають одне одного. Якщо тобі хочеться атмосфери свята, ми підготували для тебе найкращі фільми на Геловін 2022.

Фільми на Геловін 2022

Вікна підібрали для тебе комедії та трилери, які точно не залишать байдужим(-ою) до свята. Вибирай свій фільм і гайда до перегляду!

Фокус-покус

Комедія з елементами фентезі 1993 року. За сюжетом три відьми запросили маленьку дівчинку до своєї хатини на Геловін, щоб випити її життєву силу та стати молодими.

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Її брата вони перетворили на кота, будинок прокляли, а самих відьом незабаром повісили мешканці міста.

Та у будинку залишилася таємнича свічка. Через 300 років приїжджає нова сім’я і запалює свічку. Що було далі — дивись у фільмі.

Геловін, 1978

Також американський фільм жахів, що став франшизою. Є класикою хорор-фільмів.

Фільм розповідає про серійного вбивцю Майкла Майєрса, який втік із психлікарні і повернувся до рідного міста Хеддонфілда.

Геловін вбиває

За сюжетом жертви спіймали серійного вбивцю Майкла Майєрса і залишили горіти в підвалі їхнього будинку. Поранені вирушають до лікарні, сподіваючись, що він мертвий.

Але Майку вдалося звільнитися, і його кривава розправа триває. Сиквел фільму Геловін закінчується вже вийшов у прокат 14 жовтня 2022 року.

П’ятниця, 13-те

Римейк фільму 1980 року. Уголовних ролях Джаред Падалекі, Даніель Понабейкер та Аманда Рігетті.

За сюжетом маленький хлопчик став свідком того, як вожата табору обезголовила його матір.

30 років потому хлопці переповідали страшну історію табору, в якому все сталося, один одному, проте їм ніхто не повірив. Аж потім з’являється сам Джейсон, який втратив маску, і маніяк убиває компанію.

Закляття 3: з волі диявола

Містичний фільм жахів, який є продовженням фільмів Закляття і Закляття 2. До своїх ролей повернулися актори Патрік Вілсон та Віра Фарміга. Дослідники паранормальних явищ натрапляють на вбивцю, який стверджує, що ним керує диявол.

Третя частина розповідає про судовий процес над Ерні Шайєном Джонсоном, який відбувся в 1981 році в Коннектикуті.

Геловін Х’юбі

Ця історія про доброго чоловіка Х’юбі Дюбуа, який любив Геловін і дітей. Він намагається слідкувати за порядком під час свята та доповідає поліції про нецікаві деталі щороку.

Офіцери не знають, як від нього втекти, проте одного разу чоловік стає єдиним свідком справжнього злочину на Геловін.

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