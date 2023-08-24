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Святкувати, а не байдикувати: коли відзначають Горіховий Спас та що не можна робити

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 19:45
Горіховий Спас
Фото: Unsplash, Pexels

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