Green Card 2027: період реєстрації, вимоги до учасників та як подати заявку

Лотерея Diversity Visa (DV-2027), відома як програма грін-карт, надає шанс тисячам людей з країн з низьким рівнем імміграції до США отримати постійне проживання.

Читай у матеріалі, коли можна подати заявку на реєстрації в цій лотереї та правила подачі заявки.

Green Card 2027: що відомо про дати подачі заявок

Державний департамент США ще не оголосив офіційні дати реєстрації для участі в лотереї грін-карти. Речник підтвердив, що оголошення про програму DV 2027 буде опубліковано незабаром на офіційному вебсайті Державного департаменту:

Дати реєстраційного періоду програми DV-2027 будуть широко оприлюднені найближчими місяцями…

Правила участі та вимоги до учасників Green Card

Програма DV передбачає видачу до 55 000 віз щороку. Учасники повинні бути громадянами країн, з яких імміграція до США становить менше 50 000 осіб за останні п’ять років. Україна входить до списку таких країн, тож українці можуть брати участь у цій лотереї. Основні вимоги:

Вік: від 18 років (або молодше, якщо подають батьки).

Освіта: середня освіта або еквівалент (12 років навчання) чи щонайменше два роки досвіду роботи за останні п’ять років у професії, що вимагає щонайменше двох років навчання.

Здоров’я та відсутність кримінального минулого: переможці проходитимуть медичний огляд та перевірку.

Зауважимо, що подача більше однієї заявки на особу призведе до дискваліфікації всіх заявок.

Як подати заявку на участь у Green Card: крок за кроком

Реєстрація відбувається виключно онлайн на офіційному сайті dvprogram.state.gov під час періоду подачі. Процес простий і безкоштовний:

Зайди на сайт і заповни електронну форму (E-DV).

Вкажи особисті дані: ПІБ, дату народження, країну народження, сімейний стан.

Додай своє фото.

Якщо є сім’я, додай дані про дружину/чоловіка та дітей, віком до 21 року — вони можуть отримати візи разом з переможцем.

Отримай підтверджувальний номер (confirmation number).

Заявка заповнюється англійською, однак на сайті є інструкції українською мовою. Після подачі заявки на участь у лотереї зміни неможливі, тож перевіряй дані ретельно і повільно.

