Подорожі та натхнення

Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2023

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Лютого 2023, 16:30
Подорожі
Фото: Unsplash

Більше новин
Ноутбук
Топ-3 ноутбуки з потужною відеокартою — і пограти, і насолодитися якісною графікою
Що подарувати на 8 березня: ідеї подарунків, яким буде рада кожна
Що подарувати на 8 березня: ідеї на будь-який смак
Як побороти печію в доашніх умовах
Смачно, але не їстиму, бо печія замучить! Розповідаємо причини появи та як побороти в домашніх умовах
стрес у тварин
Стрес у тварин: які симптоми та як допомогти домашнім улюбленцям — пояснює експерт
Дивитись більше

Матеріали по темі

Одеські механіки ремонтують та передають на фронт бойові машини
Після золотих рук майстрів стала, як новенька! Як одеські механіки дали друге життя бойовій машині
Повітряні кулі зі світловідбивачами
Російські повітряні кулі над Києвом та областю: що відомо та до чого це може призвести
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Святогірськ сьогодні: як місцеві мешканці оговтуються після окупації
Зруйнували 90% будівель та не пожаліли навіть святиню! Як Святогірськ повертається до життя після деокупації

Відео
0:03:18
Одеські механіки ремонтують та передають на фронт бойові машини

Після золотих рук майстрів стала, як новенька! Як одеські механіки дали друге життя бойовій машині
0:02:27
Святогірськ сьогодні: як місцеві мешканці оговтуються після окупації
Зруйнували 90% будівель та не пожаліли навіть святиню! Як Святогірськ повертається до життя після деокупації
Карта бойових дій в Україні 15.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:59
Миколаїв ОСББ
ОСББ ракет не боїться! У Миколаєві люди утеплюють свої будинки під обстрілами
0:02:29
Запоріжжя новини
Під свист уламків та обстріли — енергетики Запоріжжя вражають сміливістю
0:05:17
Окупація Херсону
Вбивство партизанки та розстріл авто з дітьми: мешканці Херсонської області розповіли про окупацію
0:04:50
Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2023
Їдуть у червону зону з великою метою! Як працюють герої у медичних халатах
0:03:21
Навчання українських військових на танках Leopard у Польщі
Інтенсивно, швидко, вмотивовано: як українські військові опановують танки Leopard у Польщі
0:02:58
Херсонщина окупація
Допомога для звільненої Киселівки! Життя Херсонщини після окупації
0:02:08
Вільнянськ
Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська
Більше відео
стрес у тварин
Читати далі
Стрес у тварин: які симптоми та як допомогти домашнім улюбленцям — пояснює експерт
Плов
Читати далі
Плов: легкі рецепти від іменитих шеф-кухарів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь