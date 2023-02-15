Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2023

В Україні триває загальна мобілізація 2023. Під час неї лави ЗСУ поповнюються новими військовими. Також у період воєнного стану діє заборона на виїзд для деяких категорій осіб. Хто може виїхати за кордон на законних підставах 2023 — читай у матеріалі.

Хто може виїхати за кордон: повний перелік

Юристка Владислава Лев зазначає, що зараз в інтернеті ведеться чимало дискусій на тему дозволу і заборони перетину кордону чоловікам та жінкам віком від 18 до 60 років. Та зараз ми говоримо виключно про законні підстави такого перетину. Отож перетинати кордон можна:

Особам, які визнані встановленим порядком непридатними до військової служби за станом здоров’я та виключені з військового обліку. Чоловікам, які постійно проживають за кордоном (з постійним місцем проживання за кордоном). Вони можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі. Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном. Особи з інвалідністю та особи, що супроводжують родичів на лікування. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю I або II групи, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджувального висновку лікарсько-консультативної комісії. Батьки-одинаки. Водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги, волонтери. Дозволений виїзд водіїв компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути занесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки. Також перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, працівники залізничного транспорту. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Чоловіки з інвалідністю І–III групи. Чоловіки з інвалідністю можуть перетинати кордон за наявності посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Спортсмени та діячі культури. Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та фахівцям із підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань та інші. Діячі культури можуть їхати за кордон з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені. Щоб отримати дозвіл на виїзд, необхідно мати запит від того, хто бажає виїхати, та запрошення від організаторів заходу. На підставі цього Міністерство культури надає дозвіл на виїзд. Моряки. Можуть перетнути кордон чоловіки, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи які проходять практичну підготовку на суднах. Щоб виїхати за кордон, вони повинні показати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт. Поранені військовослужбовці та військовослужбовці, які проходять військову підготовку за кордоном. Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров’я приймає їх на лікування. Жінки, крім тих, які є військовозобов’язаними.

Про підстави, строки та документи, що підтверджують поважність причин виїзду, потрібно читати у постанові КМУ від 27.01.1995 № 57 Правила перетинання державного кордону громадянами України.

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Також нещодавно було запроваджено заборону на виїзд непридатних до служби чиновників. Про це говорить адвокат Джамал Стаценко з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

Заборона на виїзд за кордон чиновників діє як для чоловіків, так і для жінок.

Винятками для перетину кордону цими особами є:

виїзд жінок або батьків-одинаків для зустрічі з дітьми, які перебувають за кордоном;

виїзд за кордон на лікування;

виїзд на підставі окремого рішення глави Держприкордонслужби у разі смерті членів сім’ї за кордоном.

Виїзд студентів за кордон у воєнний час, а точніше проблеми з перетином кордону, наробили багато галасу в українському суспільстві та створили низку непорозумінь.

Читай, хто зі студентів чоловічої статі все-таки має право залишити Україну.

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