Хто може виїхати за кордон: законні підстави для перетину 2023

В Україні триває загальна мобілізація 2023. Під час неї лави ЗСУ поповнюються новими військовими. Також у період воєнного стану діє заборона на виїзд для деяких категорій осіб. Хто може виїхати за кордон на законних підставах 2023 — читай у матеріалі.
Юристка Владислава Лев зазначає, що зараз в інтернеті ведеться чимало дискусій на тему дозволу і заборони перетину кордону чоловікам та жінкам віком від 18 до 60 років. Та зараз ми говоримо виключно про законні підстави такого перетину. Отож перетинати кордон можна:
Про підстави, строки та документи, що підтверджують поважність причин виїзду, потрібно читати у постанові КМУ від 27.01.1995 № 57 Правила перетинання державного кордону громадянами України.
Також нещодавно було запроваджено заборону на виїзд непридатних до служби чиновників. Про це говорить адвокат Джамал Стаценко з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.
Заборона на виїзд за кордон чиновників діє як для чоловіків, так і для жінок.
Виїзд студентів за кордон у воєнний час, а точніше проблеми з перетином кордону, наробили багато галасу в українському суспільстві та створили низку непорозумінь.
Читай, хто зі студентів чоловічої статі все-таки має право залишити Україну.
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