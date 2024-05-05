Домівка — місце, де ти відчуваєш комфорт, спокій та натхнення. І завжди приємними є зміни в інтер’єрі — особливо цікаво поміркувати про ремонт та облаштування власного дому.

А як же розбігаються очі, коли натрапляєш на красиві фото квартир у різних стилях: лофт, сучасна класика, мінімалізм, контемпорарі, джапанді, мідсенчюрі, класика чи етнічні стилі. Особливо актуальними зараз є чотири останні.

Звісно, всі ці стилі легко поєднуються між собою. Але для прикладу краще бачити кілька варіантів.

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Якщо ти в пошуках варіантів інтер’єру кухні — тоді читай наш матеріал далі, де ми зібрали ідеї дизайну на будь-який смак!

Ідеї інтер’єру кухні в стилі лофт

Стиль лофт — це новий напрям інтер’єру квартир та будинків. Він є новим, бо став популярним у 20 та 21 століттях.

Лофт характерний верхньою частиною помешкання, яка має вигляд “недобудованої”: цегляні стіни без тинькування, камінь та дерево в інтер’єрі, схожість до горища — все це про лофт.

Основні ознаки стилю лофт — цегла, дерево, підвісні лампи замість люстр.

Мінімалізм, джапанді чи типовий лофт? Кілька ідей для дизайну твоєї кухні / 3 Фотографії

Інтер’єр кухні в стилі артдеко

Артдеко — це декоративне мистецтво, яке є характерною течією у дизайні 20 століття. Артдеко — це про розкіш з елементами мистецтва.

В інтер’єрі стиль артдеко вирізняється також помпезністю.

Мінімалізм, джапанді чи типовий лофт? Кілька ідей для дизайну твоєї кухні / 2 Фотографії

Кухня у стилі класики та сучасної класики

Класика ніколи не виходить з моди. Її можна доповнювати або змішувати з іншими стилями, однак основні ознаки завжди залишатимуться. Прикладом класичного стилю в інтер’єрі кухні є світлі кольори та вишуканість.

Сучасна класика поєднує основу класики з сучасними технологіями та дрібничками: освітлення, функціональність, матеріали.

Мінімалізм, джапанді чи типовий лофт? Кілька ідей для дизайну твоєї кухні / 2 Фотографії

Дизайн кухні: мінімалізм

Мінімалізм є чи не найпоширенішим стилем в інтер’єрі. Особливо часто його використовують саме на кухнях, де забруднення набагато більші, аніж в інших кімнатах.

Це про відсутність ручок, зайвих відкритих поверхонь.

Мінімалізм, джапанді чи типовий лофт? Кілька ідей для дизайну твоєї кухні / 4 Фотографії

Інтер’єр в стилі мідсенчюрі

Якщо ти любиш часи 60-тих — тоді такий дизайн саме для тебе! Багато деталей, приємні кольори та перевага дерева.

Поглянь на приклади, аби зрозуміти все без зайвих слів.

Кухня в стилі джапанді

Джапанді — це суміш японського та скандинавського стилів у інтер’єрі. Тут також присутній мінімалізм та цікаві форми.

Мінімалізм, джапанді чи типовий лофт? Кілька ідей для дизайну твоєї кухні / 2 Фотографії

Також важливою деталлю у ремонті є вибір міжкімнатних дверей. Як правильно обрати двері в дім — читай у матеріалі.

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