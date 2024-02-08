Ігри для двох на День Святого Валентина: як весело та цікаво провести час разом

На День Святого Валентина пари зазвичай влаштовують собі романтичний вечір. Але щоб цей вечір не перетворився на буденний з переглядом фільму та вечерею, його можна розбавити цікавими іграми для двох.

Не обов’язково, щоб це були ігри еротичного характеру. Це можуть бути ігри, які допоможуть краще пізнати одне одного або просто цікаві настільні ігри для хорошого проведення часу. Ми розповімо про ігри для двох на День Святого Валентина.

Ігри для двох на День Святого Валентина

Було / не було

Існує багато подібних готових ігор. Можна купити баночку чи коробочку з питаннями, діставати їх по черзі та відповідати. Це дозволить вам з партнером краще дізнатися одне одного.

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Так само можна грати в Правда чи дія та інші подібні ігри.

Розтопи крижинку

Для цієї гри треба підготуватися завчасно. У формочки для льоду у формі серця треба покласти маленькі записочки, підвіски чи статуетки, можна значки на джинсову куртку та інші дрібнички, залити водою та поставити у морозильну камеру. Під час вечері дістати ці заморожені серця та по черзі розтоплювати їх з партнером.

У записках можуть бути різні бажання, той, хто його витягне має виконати щось романтичне для свого партнера чи партнерки. Розтоплювати крижинки можна руками, подихом, за допомогою свічки тощо.

Що ти знаєш про мене

Це романтична гра, яку можна зробити самому або придбати готову. У грі є три колоди карточок: питання для хлопця, що він знає про партнерку, питання для дівчини, що вона знає про партнера, та завдання. Завдання можуть бути різними, їх виконує той, хто відповів неправильно.

Запитання можуть бути простими і складними, наприклад: “Який мій улюблений колір?”, “Найкращий спосіб мене заспокоїти, коли я плачу?”, “У побуті для мене найважливіше…”. Якщо ти робиш гру самостійно, питання залежать від твоєї фантазії, завдання також.

Головне не засмучуватися, якщо партнер відповість не так, як думаєш ти. Ці ігри зроблені для того, щоб краще дізнатися почуття та бажання одне одного.

Монополія, але для дорослих

Існують також різні варіанти настільних ігор, які за принципом схожі на монополію. Ви кидаєте кубики, робите ходи, виконуєте завдання, витягаєте картки з якимись цікавими фактами тощо.

Ігри для розваги

Якщо вам вдвох хочеться просто весело провести час ви можете пограти в настільні ігри без романтичного чи еротичного підтексту, наприклад, Дженга, ігри з мемами, Хто я, Еліас тощо. Головне, що цей час ви проведете разом, не відволікаючись на соціальні мережі чи дзвінки.

Часто у День всіх закоханих партнери дарують одне одному подарунки. Раніше ми розповідали, що порадувати на День Святого Валентина.

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