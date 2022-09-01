Історичний центр Одеси хочуть внести до списку ЮНЕСКО — про що йдеться та які ще українські об’єкти є Всесвітньою спадщиною?

Україна закликає прискорити процес внесення історичного центру міста Одеса до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Водночас і сама організація повністю підтримує надання йому звання Всесвітньої спадщини.

Чому це так важливо для України та світу та які ще українські пам’ятки вважаються культурною спадщиною світу — розповідаємо далі.

Для чого нам бути у списку ЮНЕСКО?

Насамперед йдеться про захист культурної спадщини в часи війни. Міністр культури Олександр Ткаченко зазначає: зараз це необхідно, аби не втрачати важливі пам’ятки української нації та наш вклад у світову спадщину.

— Об’єкт (історичний центр міста — ред.) визнаний й охороняється українською державою.

Він розташований лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту й уже зазнав артилерійського обстрілу, а 24 липня росіяни зруйнували частину великого скляного даху й вікон Одеського художнього музею 1899 року.

У ЮНЕСКО заявили про терміновий розгляд державами-членами Комітету всесвітньої спадщини та внесення історичних об’єктів Одеси до списку Всесвітньої спадщини.

Комітету також буде запропоновано внести до списку культурної спадщини, що перебуває під загрозою, об’єкти у Києві та Львові, які уже під захистом ЮНЕСКО.

Гендиректорка організації Одре Азуле повідомила про допомогу культурним та історичним об’єктам в Одесі. Йдеться про:

фінансування відновлення Одеського художнього музею й Одеського музею сучасного мистецтва, які постраждали через війну. Буде залучено додатковий персонал, який займається охороною музейних колекцій;

підтримка оцифрування не менше ніж 1 тис. витворів мистецтва в Одесі, а також документальної колекції Державного архіву Одеси (нададуть відповідне обладнання);

постачання нового обладнання Одеській військові державній обласній адміністрації для захисту культурних об’єктів на місцях: захисні панелі, мішки з піском, вогнегасники, вогнетривкі тканини.

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Які українські об’єкти входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО?

До Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять об’єкти Львова, Києва, Карпат, Чернівців, Криму та Хмельниччини.

Софійський собор, Києво-Печерська лавра й Церква спаса на Берестові в Києві;

Історичний центр Львова;

Резиденція митрополитів у Чернівцях (університет);

карпатські ліси, деревʼяні церкви в Карпатах;

Херсонес;

Геодезична дуга Струве.

Для України та нашої культури захист ЮНЕСКО зараз необхідний: Росія щодня знищує українські прояви на нашій землі. Дивом врятовані картини Марії Примаченко — доказ того, що Росія ненавидить усе українське.

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