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Історичний центр Одеси хочуть внести до списку ЮНЕСКО — про що йдеться та які ще українські об’єкти є Всесвітньою спадщиною?

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 17:00
Історичний центр Одеси хочуть внести до списку ЮНЕСКО
Фото: Unsplash

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