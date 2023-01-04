Запах мандаринів, рипіння снігу та очікування дива — три книги з новорічною атмосферою

Якщо тобі не вдається створити святкову атмосферу, адже навіть погода не радує снігом, ми знаємо, що робити. Поринути у світ зимової казки можна через книги з новорічною атмосферою. Захопливі сюжети та емоції, які відчуваєш крізь сторінки, врятують ситуацію! Тримай підбірку книг, які точно не залишать тебе нудьгувати.

Книги з новорічною атмосферою — підбірка зимової літератури

Підбіркою книг поділилась практична психологиня Юлія Ворман. Усі вони підходять для дорослих і підлітків, мають цікавий сюжет, неочікувані повороти та виразні деталі. А головне, ти відчуєш атмосферу свят. Тож якщо це саме те, чого не вистачає, вибирай одну з цих книг і поринай у читання.

Різдвяний пес, Д. Глаттауер

Ця книга розповідає про Макса, який ненавидить Різдво і вирішує врятуватися від свят втечею, мандрівкою на Мальдівські острови. Але стається проблема: ні з ким залишити Курта, його невибагливого собаку, який переважно перебуває в стані абсолютного спокою.

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Катрін — дівчині, з якою Макс познайомився в інтернеті, — сьогодні 30 років. Її батьки не можуть змиритися з тим, що дочка не знайшла обранця: чоловіка елегантного, розумного, багатого, зі смаком і добрими манерами. І тут з’являється пес Курт зі своїм дивакуватим господарем.

Різдво з червоним кардиналом, Ф. Флегг

Невтішний діагноз руйнує його плани. Освальд дізнається, що жити йому лишається небагато. Буденні проблеми, які оточували його, стають смішними. Він вирішує: до дідька Чикаго! Попереду — Різдво. Останнє для Освальда.

Зустріти Різдво чоловік планує у віддаленому містечку Лост-Ривер. Здається, час забув про це місце. Листоноші пересуваються човнами, а місцеві жінки — членкині таємної спільноти, яка робить добрі справи.

Люди тут неспішні й загадкові, в повітрі стоїть аромат лимонного пирога. Одного разу Освальд зазирає до місцевої крамниці, в якій живе пташка на ім’я Джек. Розпочинаються пригоди…

Напередодні Різдва, Р. Пілчер

Випадково перед Різдвом у старому будинку збирається яскрава компанія. П’ятеро осіб різного віку, занять та інтересів. Перший пережив важку втрату, друга має розбите серце, третій розлучається з дружиною…

У кожного своя печаль. Палаючий комин, аромат кави і гуркіт прибою може врятувати ситуацію. Кожен розповідає свою історію, які сплітаються в одну різдвяну казку, тиху, як сніг за вікном.

Раніше ми розповідали про топ-5 українських книжок для прочитання взимку.

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