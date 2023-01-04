Запах мандаринів, рипіння снігу та очікування дива — три книги з новорічною атмосферою

Якщо тобі не вдається створити святкову атмосферу, адже навіть погода не радує снігом, ми знаємо, що робити. Поринути у світ зимової казки можна через книги з новорічною атмосферою. Захопливі сюжети та емоції, які відчуваєш крізь сторінки, врятують ситуацію! Тримай підбірку книг, які точно не залишать тебе нудьгувати.
Підбіркою книг поділилась практична психологиня Юлія Ворман. Усі вони підходять для дорослих і підлітків, мають цікавий сюжет, неочікувані повороти та виразні деталі. А головне, ти відчуєш атмосферу свят. Тож якщо це саме те, чого не вистачає, вибирай одну з цих книг і поринай у читання.
Ця книга розповідає про Макса, який ненавидить Різдво і вирішує врятуватися від свят втечею, мандрівкою на Мальдівські острови. Але стається проблема: ні з ким залишити Курта, його невибагливого собаку, який переважно перебуває в стані абсолютного спокою.
Катрін — дівчині, з якою Макс познайомився в інтернеті, — сьогодні 30 років. Її батьки не можуть змиритися з тим, що дочка не знайшла обранця: чоловіка елегантного, розумного, багатого, зі смаком і добрими манерами. І тут з’являється пес Курт зі своїм дивакуватим господарем.
Невтішний діагноз руйнує його плани. Освальд дізнається, що жити йому лишається небагато. Буденні проблеми, які оточували його, стають смішними. Він вирішує: до дідька Чикаго! Попереду — Різдво. Останнє для Освальда.
Зустріти Різдво чоловік планує у віддаленому містечку Лост-Ривер. Здається, час забув про це місце. Листоноші пересуваються човнами, а місцеві жінки — членкині таємної спільноти, яка робить добрі справи.
Люди тут неспішні й загадкові, в повітрі стоїть аромат лимонного пирога. Одного разу Освальд зазирає до місцевої крамниці, в якій живе пташка на ім’я Джек. Розпочинаються пригоди…
Випадково перед Різдвом у старому будинку збирається яскрава компанія. П’ятеро осіб різного віку, занять та інтересів. Перший пережив важку втрату, друга має розбите серце, третій розлучається з дружиною…
У кожного своя печаль. Палаючий комин, аромат кави і гуркіт прибою може врятувати ситуацію. Кожен розповідає свою історію, які сплітаються в одну різдвяну казку, тиху, як сніг за вікном.
Раніше ми розповідали про топ-5 українських книжок для прочитання взимку.
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