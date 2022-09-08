Чи не найпопулярніша професія на ринку: коли День програміста 2022

Серед безлічі професійних свят не забуваймо і про День програміста. Коли його відзначають, розповідаємо у нашому матеріалі.
День програміста в Україні у 2022 році святкують 13 вересня.
Насправді День IT-працівника вважається неофіційним святом програмістів. Його завжди відзначають саме на 256-й день року, адже 256 — це кількість чисел, яку можна виразити за допомогою восьмирозрядного байта.
Найчастіше День програміста представники професії відзначають у своїх професійних колах. Разом з командою вони організовують цікаві заходи, поїздки, спортивні змагання тощо.
Коли ж настали часи дистанційної роботи, більшість компаній замість масових заходів почали обирати подарунки.
Часто на День програміста спеціалісти з внутрішніх комунікацій відправляють посилки для своїх працівників. У них можуть бути різноманітні смаколики, чашки, пледи, гаджети, рюкзаки тощо.
Програміст — одна з найзатребуваніших і найбільш оплачуваних професій не тільки в Україні, а й по всьому світу.
Програміст — одна з найзатребуваніших і найбільш оплачуваних професій не тільки в Україні, а й по всьому світу.
Та окрім високої зарплати, IT-фахівці часто-густо отримують “у подарунок” проблеми зі здоров’ям. Здебільшого скаржаться на зір, болі у спині та шиї.
Зауважимо, що з домашньою технікою програміст вам навряд чи допоможе. Людина, яка роками вивчала складні мови програмування, не завжди знається на тому, як полагодити принтер чи побутову техніку.
Водночас наші IT-спеціалісти високо затребувані у європейських країнах уже багато років. Також вони мають хороші результати в Америці та Азії.
Неможливо уявити сучасний світ без програмного забезпечення. Усе, з чим ми стикаємося за комп’ютером, є результатом праці програмістів. Кожен електронний пристрій — від Wi-Fi-роутера до телефона — проходить через їхні руки.
IT-сфера — чи не єдина, на зростанні якої не позначилась пандемія COVID-19.
Зараз найбільше зареєстрованих IT-спеціалістів проживають у Києві та Київській області. Далі йдуть Харківська, Львівська та Одеська області. Найчастіше ІТ-фахівці виїжджають з Донецької, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Волинської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей.
Цікаво, що цифрова трансформація в Україні стала державною програмою.
Втім, багато програмістів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконують не тільки робочі завдання, а й шукають способи використати технології, щоб чинити опір та протидіяти пропаганді РФ.
Наприклад, на початку війни міністр цифрової інформації закликав цивільних громадян, які знаються на цифрових технологіях, приєднатися до ІТ-армії країни.
На це прохання багато українців відгукнулися у Telegram. В одному з каналів месенджера українці почали розміщувати завдання і заохочували учасників каналу поширювати DDoS-атаки на російські сайти.
Тим часом пропонуємо тобі почитати про нові функції застосунку Дія.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!