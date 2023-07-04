Подорожі та натхнення

Ворожіння на коханого та пошуки цвіту папороті: таїнство святкування Івана Купала

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 04 Липня 2023, 18:15
Коли Івана Купала 2022 року Традиції та обряди в Україні
Фото: Pexels

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