Масштабно і феєрично: коли і як святкують китайський Новий рік

Китайський Новий рік, інша назва Чунь цзе (що означає свято весни) — є найголовнішим святом для китайського та інших східних народів. Чим він відрізняється від українського свята і коли китайський Новий рік — читай детально в нашому матеріалі.

Коли китайський Новий рік 2023: історія свята

Східні народи Новий рік зазвичай святкують пізніше — між 12 січня і 19 лютого. У побуті його називають словом нянь, що означає рік. За давньою легендою Нянь — рогате чудовисько, яке живе в глибинах морів і раз на рік виходить з води.

Нянь їв худобу, грабував домівки та вбивав людей. Люди його дуже боялися, тому перед Новим роком завжди тікали цілими селами, щоб не втрапити в його лапи.

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За легендою, одного разу Нянь увірвався в село і помітив, що двері домівок розмальовані червоним і в хатах горить вогонь. Коли він підійшов, то почув тріск бамбуку і побоявся заходити.

З того часу традиціями до китайського Нового року стали наклеювання написів на двері, хлопавки та вогні. А також китайці традиційно не сплять у новорічну ніч, оберігаючи рік від нещасть.

Китайський Новий рік у 2023-му випадає на 22 січня. Святкування триватимуть з 21 січня по 5 лютого.

Дату китайського Нового року визначають за місяцевим календарем. Він відзначається у другий молодик після зимового сонцестояння.

Китайський Новий рік: звичаї та традиції

Китайці традиційно прикрашають будинки в червоне — парними побажаннями, дарують конверти Хунбао діткам і запускають феєрверки. Також заведено робити приношення предкам та запалювати ліхтарики.

У період святкування китайці ходять в гості одне до одного, їдять солодкі пиріжки, а до свята роблять генеральне прибирання в домі.

Обов’язковою стравою на новорічному столі є риба, адже вона символізує достаток. Також їдять і китайські пельмені — цзяоцзи. Не обходиться вечеря і без тофу.

На Новий рік проводять багато ярмарків, де можна побачити феєрверки й різноманітні танці — Дракона та Лева, почути давні пісні та побачити театральні постановки часів Китайської імперії.

А традиція запуску червоних ліхтарів створена не для краси, а з метою відлякування злих духів, які хочуть поселитися в новому році в кожній домівці.

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