Зовсім скоро ти відчуєш її аромат: коли цвіте бузок і скільки це триває

Бузок — одна з улюблених квіток весни. Її можна побачити на багатьох вулицях, флористи роблять із бузком букети, а кафе прикрашають свої зали. Бузок славиться своїм сильним та стійким ароматом. Переплутати його майже неможливо.

Ми розповімо, коли цвіте бузок, як довго це триватиме та який догляд йому потрібен.

Коли цвіте бузок

Бузок цвіте у різний час, залежно від виду рослини та погоди. В Україні бузок зазвичай розцвітає у травні. Однак, якщо погода холодна, бузок розцвітає наприкінці травня чи на початку червня.

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Але якщо весна рання й тепла, квіти на кущах можуть з’явитися наприкінці квітня. Також це залежить від регіону. Адже на Сході та Півдні України тепліше.

Існує близько 27 видів бузку, їх ділять за будовою квіточки на три основні види:

проста;

напівмахрова;

махрова.

І всі вони мають різний аромат, який залежить навіть від кольору бузку.

Як довго цвіте бузок

Бузок цвіте один-два місяці. Але через спеку та пекуче сонце квіточки можуть згоряти й псуватися. Тому за кущем потрібно добре доглядати.

Догляд за бузком

Бузок вважається не дуже вибагливою рослиною, але йому все одно потрібен догляд. Найголовніше для нього — регулярне розпушування землі. Особливо, коли бузок молодий. Розпушування сприяє гарному доступу вологи та повітря до ґрунту. Кущ треба берегти від заморозків навесні та від посухи влітку.

Поливати бузок потрібно рясно, робити це в першій половині літа. Але якщо погода у цей період дощова, робити це непотрібно. Для поливу треба використовувати до тридцяти літрів на квадратний метр.

Що ж до другої половини літа, поливати бузок потрібно лише у разі посухи. В іншому випадку це спровокує повторне пробудження бруньок.

Ми радіємо, коли наша клумба всіяна різними яскравими квітами. Раніше ми розповідали, коли сіяти люцерну навесні.

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