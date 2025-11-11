Коли закінчується опалювальний сезон 2026 в Україні: орієнтовна дата

Перші дні весни принесли суттєве потепління, в той час, як новини раз у раз насторожують повідомленнями про чергові спроби ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, і газові сховища зокрема. Чи впливатимуть обидва фактори на тривалість опалювального сезону, і чи є у нього стала дата завершення?

Коли закінчується опалювальний сезон 2026 — розповідаємо у матеріалі.

Доки триває опалювальний сезон

В Україні закінчення опалювального сезону зазвичай залежить від погодних умов та регулюється місцевою владою.

За наявними стандартами опалювальний сезон закінчується, коли середньодобова температура зовнішнього повітря тримається вище +8°C протягом трьох діб поспіль.

Цей порядок встановлений нормативними документами, такими як постанови місцевих органів влади та правила експлуатації теплових мереж.

Коли закінчується опалювальний сезон 2026

У попередні роки опалювальний сезон у багатьох регіонах України завершився наприкінці березня або на початку квітня. У 2024 році першими відключили від опалення південні та східні регіони — у Харкові та Херсоні — 26 березня. За кілька днів, 29 березня, батареї стали холодними у Чернігові.

У 2025 році саме місцева влада розв’язувала питання, коли закінчувати опалювальний сезон. Вони враховували кліматичні умови, будівельні норми та правила, вимоги технічної експлуатації теплових установок і мереж, а також державні санітарні норми. Такі ж дії слід очікувати й у 2026 році.

Цей порядок регулюється пунктом 8 Правил надання послуг з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2019 року № 830.

В Україні опалення зазвичай вмикають з 15 жовтня до 15 квітня, проте в постанові Кабміну немає жорсткої прив’язки до цих дат.

Нагадаємо: відключення тепла відбувається, якщо температура перевищує +8°C три дні поспіль.

