Театральний та музичний сезон розпочато! Куди піти у Львові у лютому 2024: культурний дайджест від Вікон

Перший місяць нового року непомітно вислизнув крізь пальці — за вікном лютий 2024. Цього місяця культурна столиця України точно має чим здивувати тебе! Куди піти у Львові в лютому 2024, розповідаємо у нашому традиційному культурному дайджесті.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Що варто побачити та куди сходити у лютому 2024 у Львові, розповідаємо далі.
Не зраджуючи традиції, у Львові варто виконати три справи: випити кави, відвідати оперу та сфотографуватися біля статуї лева. Про події та інші місця, де можна зробити багато нових фото — читай далі.
Раніше редакція Вікна-новини писала щирий відгук на виставу Емігранти, яка тоді пройшла у Києві.
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Що ще цікавого варто подивитися у місті Лева та у скільки обійдеться вікенд у Львові, ми розповідали раніше.
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