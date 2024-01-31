Театральний та музичний сезон розпочато! Куди піти у Львові у лютому 2024: культурний дайджест від Вікон

Перший місяць нового року непомітно вислизнув крізь пальці — за вікном лютий 2024. Цього місяця культурна столиця України точно має чим здивувати тебе! Куди піти у Львові в лютому 2024, розповідаємо у нашому традиційному культурному дайджесті.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Що варто побачити та куди сходити у лютому 2024 у Львові, розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Події Львова у лютому

Не зраджуючи традиції, у Львові варто виконати три справи: випити кави, відвідати оперу та сфотографуватися біля статуї лева. Про події та інші місця, де можна зробити багато нових фото — читай далі.

Театральні вистави у Львові: лютий 2024

Я, Побєда і Берлін — Національний Академічний Український Драматичний Театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки 1, 2 лютого о 19:00. Ціна: 490 грн.

— Національний Академічний Український Драматичний Театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки 1, 2 лютого о 19:00. Ціна: 490 грн. Деякі ґатунки орлів — Перший театр, вул. Гнатюка 11, 4 та 5 лютого о 19:00-20:30. Ціна: від 200 до 500 грн.

— Перший театр, вул. Гнатюка 11, 4 та 5 лютого о 19:00-20:30. Ціна: від 200 до 500 грн. Сто перших слів — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька 36, 1 та 23 лютого, о 18:00. Ціна: 300 грн.

— Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька 36, 1 та 23 лютого, о 18:00. Ціна: 300 грн. На дні душі — Театр ОКО, вул. Театральна 22, 3 лютого о 18:00. Ціна: від 250-300 грн.

— Театр ОКО, вул. Театральна 22, 3 лютого о 18:00. Ціна: від 250-300 грн. WC — Театр ОКО, вул. Театральна 22, 3 лютого о 18:00. Ціна: від 180-250 грн.

— Театр ОКО, вул. Театральна 22, 3 лютого о 18:00. Ціна: від 180-250 грн. ГАЛДАМАШ — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька 36, 4 та 8 лютого о 18:00. Ціна: 300-320 грн.

— Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька 36, 4 та 8 лютого о 18:00. Ціна: 300-320 грн. Боїнг-Боїнг. Перезавантаження — Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича 54/56, 3 лютого о 18:00. Ціна: 400 грн.

— Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича 54/56, 3 лютого о 18:00. Ціна: 400 грн. Жениха викликали, дівчата? — Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича 54/56, 20 лютого о 18:00. Ціна: 400-700 грн.

— Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича 54/56, 20 лютого о 18:00. Ціна: 400-700 грн. Емігранти — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки 1, 1 лютого о 18:00. Ціна: 290 грн.

Раніше редакція Вікна-новини писала щирий відгук на виставу Емігранти, яка тоді пройшла у Києві.

Для дорослих та дітей

Дорога до Вифлеєму — Львівський академічний обласний театр ляльок, пл. Данила Галицького 1, 3 лютого о 12:00. Ціна: 100-120 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, пл. Данила Галицького 1, 3 лютого о 12:00. Ціна: 100-120 грн. Цирк на воді Waterland. Острів Фантазій — Львівський Державний цирк, вул. Городоцька 83, з 3 по 18 лютого о 12:00. Ціна: 100-500 грн.

— Львівський Державний цирк, Принцеса і 100 поцілунків — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11, 9 та 21 лютого о 12:00. Ціна: 90-100 грн.

— Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11, 9 та 21 лютого о 12:00. Ціна: 90-100 грн. Коза-Дереза — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11, 1, 18 та 27 лютого о 12:00. Ціна: 90-100 грн.

— Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11, 1, 18 та 27 лютого о 12:00. Ціна: 90-100 грн. По той бік ширми — Львівський академічний обласний театр ляльок, пл. Данила Галицького 1, 4 лютого о 16:00. Ціна: 150 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, пл. Данила Галицького 1, 4 лютого о 16:00. Ціна: 150 грн. Маленька Баба-Яга — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка 11, 4 та 28 лютого о 12:00. Ціна: 90-100 грн.

Концерти у Львові у лютому 2024

Блискуча органна класика. Олена Мацелюх — Будинок органної та камерної музики, вул. Бандери 8, 2 лютого о 19:00. Ціна: 100-250 грн.

— Будинок органної та камерної музики, вул. Бандери 8, 2 лютого о 19:00. Ціна: 100-250 грн. Пісні Вітру. Український романс — Театральний Центр Слово і голос, вул. Городоцька 38, 9 лютого о 18:00. Ціна: 250 грн.

— Театральний Центр Слово і голос, вул. Городоцька 38, 9 лютого о 18:00. Ціна: 250 грн. KOLA — Арена Малевич Пр-Т Чорновола 2, 14 лютого о 19:00. Ціна: 599-1499 грн.

— Арена Малевич Пр-Т Чорновола 2, 14 лютого о 19:00. Ціна: 599-1499 грн. Арсен Мірзоян — Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28, 12 лютого о 19:00. Ціна: 250-1395 грн.

— Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28, 12 лютого о 19:00. Ціна: 250-1395 грн. Ансамбль ім. П. Вірського — Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28, 27 лютого о 19:00. Ціна: 500-850 грн.

— Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28, 27 лютого о 19:00. Ціна: 500-850 грн. NOTRE DAME DE PARIS LE CONCERT — Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28, 26 лютого о 19:00. Ціна: 1200-2700 грн.

— Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи 28, 26 лютого о 19:00. Ціна: 1200-2700 грн. ENLEO. Молодість — Арена Малевич Пр-Т Чорновола 2, 22 лютого о 19:00. Ціна: 400-800 грн.

— Арена Малевич Пр-Т Чорновола 2, 22 лютого о 19:00. Ціна: 400-800 грн. У ритмі пристрасного танго — Львівська національна філармонія, вул. Скорика 7, 14 лютого о 18:30. Ціна: 200-500 грн.

Стендапи у Львові

Тут і зараз — ресторан Ribs House, 1 лютого о 19:00. Ціна: від 300 до 400 грн.

— ресторан Ribs House, 1 лютого о 19:00. Ціна: від 300 до 400 грн. ТеСАМЕШоу — Палац культури залізничників Рокс, вулиця Федьковича 54/56, 21 лютого о 19:00. Ціна: 400-750 грн.

— Палац культури залізничників Рокс, вулиця Федьковича 54/56, 21 лютого о 19:00. Ціна: 400-750 грн. Money Mic — Довгі бурхливі оплески, проїзд Крива липа, вхід з вул. Січових Стрільців 3, 3 лютого о 18:30. Ціна: 200-300 грн.

Що ще цікавого варто подивитися у місті Лева та у скільки обійдеться вікенд у Львові, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.