Куди піти в Одесі на 14 лютого — як провести цей день з коханою людиною цікаво та романтично

14 лютого більшість закоханих пар проводять разом. Часто вони шукають якусь святкову програму, щоб не просто посидіти та повечеряти вдома чи у якомусь закладі.

Ми розповімо, куди піти в Одесі на 14 лютого. Але просимо тебе завжди пам’ятати про безпеку. Якщо оголошують повітряну тривогу, краще провести цей час в укритті. Можливо, не дуже романтично, але важливо з ким ти проведеш свято, а не де саме.

Куди піти в Одесі на 14 лютого — добірка романтичних ідей

Концерт Романтичний джаз при свічках. Проект Вадима Бессараба — відвідувачі зможуть послухати джазові композиції, сповнені внутрішньої енергії та краси. Жодного електричного освітлення, лише тепле палахкотіння свічок та романтична атмосфера. (14 лютого, 20:00, Український театр, вул. Пастера, 15, вартість квитків від 350 грн, подробиці за посиланням ).

Концерт 100% Love Songs — музична програм до Дня закоханих, під час якої звучатимуть пісні, що стали символами справжнього кохання у світі: хіти Уітні Хьюстон, Джорджа Майкла, Бейонсе, Бі Джіз, Майкла Джексона та навіть самого Пола Маккартні. (14 лютого, 19:00, Beit Grand, вул. Ніжинська, 77/79, вартість квитків від 220 грн, подробиці за посиланням ).

Вечір камерної музики В обіймах танго — вечір проходитиме в театральному артпросторі Бельетаж-імпреза за участі ансамблю артистів оркестру театру Одеська Камерата. Окрім музики найвідоміших композиторів музики танго — А. П’яццоли, К. Гарделя, Р. Гальяно — вперше прозвучить українське танго (14 лютого, 18:00, Одеський національний академічний театр опери та балету, пр. Чайковського 1, вартість квитків від 150 грн, подробиці за посиланням ).

Якщо хочеться не лише музики, а чогось цікавішого та веселішого, можливо, за участі інтерактиву, то відвідай з коханою людиною стендап-концерт.

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Вечір буде сповнений гумором, після концерту ви обоє матимете заряд позитивної енергії, а жарти згадуватимете ще кілька днів.

Стендап до Дня Закоханих. Фелікс Редька та друзі — коміки підготували програму для усіх охочих відволіктися від проблем та посміятися. Виступатимуть Фелікс Редька, Вюсал Талибов, Анастасія Бородіна, Іван Голованенко, Аліса Ісаєва (14 лютого, 18:45, Одеський обласний театр ляльок, вартість квитків 500 грн, подробиці за посиланням ).

Лєра Мандзюк в Одесі — квитки на виступ відомої української комікеси можуть стати хорошим подарунком для коханої людини. Лєра Мандзюк має свій особливий стиль, і зовсім не обов’язково їхати в Закарпаття, щоб там побувати. Достатньо провести годину з Лєрою, щоб відчути весь колорит Західного регіону, поданий через призму сміливого, актуального гумору. (14 лютого, 19:00, Бристоль, вартість квитків від 500 грн, подробиці за посиланням ).

Також ти можеш самостійно влаштувати романтичне побачення та замовити для вас обох якийсь інтерактив. Це може бути романтичне побачення, на якому ви створите власні чашки з глини, візьмете урок верхової їзди, відпочинете у спа-салоні тощо. Усе залежить від твоєї фантазії. Можливо, тобі допоможуть в цьому захоплення та хобі другої половинки.

Ходити на різні концерти можна не лише на свята. Раніше ми розповідали, куди піти в Одесі у лютому 2024.

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