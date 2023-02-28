Мінімум €300: де навесні відпочити на морі за хорошими цінами — добірка варіантів

Коли навколо втомлює усе — від погоди до новин, необхідний відпочинок. Дедалі більше українців дозволяють собі тур на море під час війни, адже розуміють, що позитивні емоції потрібні. Де нині найкращий клімат, умови та ціна?

Куди поїхати на море весною, щоб це не було дорого — читай у нашому матеріалі.

Куди поїхати на море весною — добірка країн за прийнятною ціною

Директор туристичної агенції Олександр Доктор розповів Фактам ICTV про популярні напрямки та ціни на відпочинок на морі. У цю пору року традиційно лідирує Єгипет. Найближчим вильотом є місто Жешув у Польщі. До Жешува можна дістатися потягом, автобусом або авто.

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Ціни починаються від $330 на особу за тиждень відпочинку на все включено. Ну, а далі вже люди вибирають собі відпочинок до своїх вимог, потреб та рівня готелю, — каже директор турагенції.

На другому місці популярності — Об’єднані Арабські Емірати. Туди українці можуть вилетіти з Кракова або Будапешта. Вартість відпочинку помітно дорожча, стартує від $500 і більше з людини за тиждень. У цю ціну входить лише сніданок.

Емірати ніколи дешевими не були. Відповідно, їдуть туди люди, які бажають насолодитися не лише теплом і морем, а й новітніми технологіями, шопінгом і бездоганним сервісом.

Весною дуже популярними є екзотичні напрямки. Наприклад, Занзібар — у нього найнижча ціна серед островів-конкурентів. Також можна відпочити на Шрі-Ланці, у Домініканській республіці, на Мальдівах, Сейшелах і Маврикії.

Але і ціна на такі екзотичні тури буде вищою. Якщо ж ти хочеш зекономити, вдайся до раннього бронювання. Зараз іде активна бронь відпочинку в Туреччині на травень. Ті, хто бронюють за кілька місяців раніше, мають нижчу ціну.

Курорти Анталійського та Егейського узбережжя не постраждали від нещодавніх землетрусів. Раннє бронювання йде і в європейських країнах.

Наприклад, Болгарія, Чорногорія, Албанія, Хорватія, Італія, Іспанія. Дістатися до них ще простіше. Потрібно лише подбати про трансфер з аеропорту, адже українські туроператори нині рідко це забезпечують.

Ціна за відпочинок на морі 2023

Ціна на відпочинок зросла суттєво, бо здорожчало пальне і вартість харчування. До того ж готельний бізнес страждає з часів пандемії коронавірусу, а ще від війни Росії проти України.

— Зважаючи на все, українцям не варто сподіватися на тури на море за кордон за $100–150, як це було у довоєнний час.

Тиждень відпочинку навесні на морі стартуватиме щонайменше від €300, залежно від рівня готелю, — каже Олександр Доктор.

Попит на відпочинок очікувано знизився. Особливо на раннє бронювання, адже раніше люди знали, що чекає їх за кілька місяців, півроку, купували тури на море. Нині раннім бронюванням найбільше користуються ті, хто хоче зекономити до 50% вартості.

Ті, хто можуть дозволити собі більш бюджетний відпочинок і недорогі тури, можуть купити гарячі путівки у сезон. Тоді їх можна буде зловити за хорошу ціну.

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