Ким бути на Гелловін: 10 варіантів стильних і жахливих образів

31 жовтня відзначають наймістичніше свято — Гелловін. Воно прийшло у нашу країну нещодавно, але вже встигло стати популярним. В Україні часто проводять костюмовані вечірки з нагоди цього дня. Ким бути на Гелловін у 2023 році — читай у матеріалі.

Ким бути на Гелловін: колірна гама свята

Перш ніж обирати костюм, важливо визначиться з колірною гамою. Класичним кольоровим дуетом для Гелловіну вважається чорний та помаранчевий. Вони символізують ніч та гарбуз відповідно.

Крім цього для створення модних образів на Гелловін підійдуть такі кольори:

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фіолетовий;

зелений;

коричневий;

червоний;

білий;

жовтий.

Ким можна бути на Гелловін: образ з Прокляття черниці

Гелловін-макіяжами зомбі, скелетів і вампірш вже не сильно здивуєш. Для небанального перетворення тобі потрібно буде взяти на прокат чи купити відповідний костюм. Також підготуй тіні та спеціальні фарби для шкіри.

Парний образ для Гелловіну: класичні чернець і черниця

Для цих образів не потрібно використовувати величезну кількість гриму та білої фарби. Достатньо запастися костюмами й зробити на лобі відповідний макіяж (у вигляді поранення, кривавих потік).

Реалістичний череп

Якщо ти хочеш зробити виразнішими контури обличчя, можна спробувати здійснити наступний образ. Але намалювати такі чіткі й контурні лінії без допомоги професіонала — завдання з зірочкою. Тому краще скористатися послугами бюті-майстрів.

Мексиканський образ Катрін

Виглядає такий костюм із макіяжем не жахливо, а дуже естетично. Він підійде для створення гарних фотографій чи походу на тематичну вечірку. Для цього візьми відповідні фарби, яскраве плаття та багато блискіток.

Образ персонажа з Пили

Незвичайний та стильний варіант, який одразу привертає багато уваги. Для його створення теж стане у пригоді багато блискіток червоного, білого та чорного кольорів. Головне — не забудь про червоний метелик!

Парні образи скелетів

Якщо до вечірки залишилася мінімальна кількість часу, а нічого розумного на думку не спадає — можна зробити макіяж скелета нашвидкуруч. Такий самий образ можна втілити й на своєму хлопці. Виглядають такі вбрання стильно та ефектно.

Джокер

Образ Джокера хоч і вважається докучливим у наші дні, але головне це те, як саме його подати. Якщо ти давно хотів (-ла) втілити саме цей варіант, підійди до створення образу відповідально: заздалегідь замов костюм і озбройся професійними засобами.

Образ у стилі мертвої нареченої

Образ мертвої нареченої з мультиплікаційного фільму Труп нареченої Тіма Бертона — один із найпопулярніших образів на свято Хелловін. До того ж він виглядає витончено і вкрай елегантно.

Образ демона

Один із найстрашніших образів на це свято — образ демона. Для його створення необхідно заздалегідь замовити роги та всю необхідну косметику.

Пеннівайз: образ 2023

Його, як і більшість інших варіантів у цьому матеріалі, можна реалізувати як на хлопці, так і на дівчині. Підходить для образу на будь-яку вечірку Гелловіна 2023.

Неодмінним атрибутом Гелловіну буде павутина на стінах та стелі! Як зробити павутинку на Гелловін самостійно, ми розповідали раніше.

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