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Забороняли до друку, але її вислови знає чи не кожен! Історія творчості Ліни Костенко та найкращі цитати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Березня 2023, 12:30
Забороняли до друку, але її вислови знає чи не кожен! Історія творчості Ліни Костенко та найкращі цитати
Фото: Getty Images

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