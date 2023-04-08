Для відпочинку, соціалізації та навчання: добірка літніх таборів для дітей в Україні

Діти втомлюються, так само, як і дорослі. В них свої емоційні та фізичні навантаження. Тож якщо тобі хочеться відправити дитину на відпочинок, читай у нашому матеріалі про літні табори для дітей в Україні. Ми ділимося актуальною добіркою.

Літні табори для дітей в Україні: актуальна добірка

Про табори для дітей розповіло видання The Village. Нині багато дитячих таборів мають різноманітні програми, цікаві ідеї та фішки. До прикладу, в якомусь таборі можна сплавлятися гірськими річками, десь — вивчати іноземні мови, а десь у дітей розвивають самопізнання.

Більшість з таборів знаходяться на заході країни, тому це плюс до безпеки. Тож читай та обирай літній табір для дитини, адже раннє бронювання заощадить тобі кругленьку суму.

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Літній табір Строкаті єноти

Він розташований у селі Криворівня, що на Івано-Франківщині. Тут дітей навчають соціалізації та не виховують їх. Дітям дають можливість спробувати себе на одному рівні з дорослими.

В програмі табору спортивні заняття з футболу, волейболу, тач-регбі, туризму: сплав річкою Черемош, вихід у гори, мотузковий парк, гірський туризм та основи медичної підготовки.

Також з дітьми займатимуться живописом, ліпленням з глини, кулінарією тощо. З розваг обіцяють посиденьки біля багаття, вечірки, перегляд фільмів і цікаві квести.

Десять днів (зміна) коштує 13 000 – 16 000 грн.

Артек — Буковель

Чотири роки як Артек переїхав у Карпатські гори, але ми знаємо, що незабаром наші діти поїдуть у кримський Артек. У Буковелі на дітей чекають їзда верхи на конях, катання на багі та гірських велосипедах, боулінг, заняття з музики та спорту, вивчення іноземних мов, створення мультфільмів тощо.

Табір розташований у селі Поляниця, Івано-Франківської області.

Зміна складає 14 днів, ціна 22 000 — 25 000 грн.

Цивілізація

Цей табір також знаходиться в Івано-Франківській області, у селі Татарів. Цей табір англомовний. Кожна зміна проходить у форматі гри з декораціями, костюмами та сюжетом. Ігри та заходи спрямовані на вивчення англійської мови.

Виховують дітей за скаутськими методиками. Такий мовний тур коштує 13 400 — 17 000 грн. Тут діють знижки на раннє бронювання.

Discovery Camp

Табір розташований у Чернівецькій області, в селі Мигове. Діти проживають у шале. На території табору є два басейни. Під час зміни діти стають справжніми друзями.

Кожен день вони мають можливість вибрати собі одне з 35 видів занять — творчість, спорт, вивчення мов, пригоди, опанування журналістики тощо.

Ціна за зміну 11-14 днів складає 38 000 грн.

Big Fish

У тому ж селі Мигове, Чернівецької області, є ще один дитячий літній табір. Він також англомовний. Тут дотримуються філософії life-long learning, і тому пропонують вчитися бути собою, пізнавати світ, поважати інших.

Цей табір також робитиме зміни за кордоном — у Туреччині, Лондоні, Барселоні, на Кіпрі.

Зміна 12 днів в таборі в Україні коштує 38 000 грн.

West Camp

У Чернівецькій області, в селі Виженка, є дитячий табір, в якому дітей вчать самостійності та комунікації. Діти займаються медитацією та рефлексують, ходять на вечірки, їм також пропонують рафтинг річкою та ночівлю в наметах.

11 днів у таборі коштує 15 900 — 16 900 грн.

Illara Camp

У місті Іршава, Закарпатської області, також є дитячий табір. У розпорядженні табору власне озеро, а дітям пропонують ігри в футбол, волейбол, баскетбол, теніс, плавання в басейнах, квести.

Тут також займаються бісероплетінням, створенням свічок, ліпленням з глини, навчають танців та навіть Тік-Току.

7-10 днів у дитячому таборі коштує від 7 700 до 14 500 грн. Тут також діють знижки на раннє бронювання.

British Camp

Англомовний табір розташований у кількох містах України, Польщі та Великої Британії. Знайти його можна в Ужгороді, на Київщині, у Варшаві, Закопаному, Тонтоні. Тут діти поринають в англомовне середовище — розваги та заняття проводять англійською.

На кожній з локацій є своя особливість — каякінг, термальні озера, сапсерфінг, хайкінг чи екскурсії. Ціна складає €790-1480 за 7 чи 14 днів. Діють знижки на раннє бронювання.

Едельвейс

Цей дитячий табір розташований у Національному природному парку Сколівські Бескиди в селі Корчин, Львівської області. Діти можуть жити в помешканні в стилі першопрохідців, у тентах або сферичних будинках.

Табір пропонує екстримальний відпочинок — стрільбу, сплав гірською річкою, баланс на скеклайні, вивчення основ виживання в горах. Окрім цього, обіцяють ночівлю в наметах та пісні біля вогнища.

Коштує така дитяча відпустка 16 000 — 24 000 грн за 13 днів.

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