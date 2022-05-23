Російський військовий корабель… Всьо: де купити марку, скільки вона коштує та які черги на Укрпошті

Сьогодні по всій Україні о 14:00 стартував продаж нової марки Русскій воєнний корабль… Всьо! Ми розповімо, де можна придбати марку, скільки вона коштує та чи можна купити її онлайн.

Як купити марку Русскій воєнний корабль… Всьо

Кожен охочий може купити не більше ніж два аркуші та п’ять конвертів і листівок у будь-якому міському відділенні чи районному центрі.

Онлайн-продаж стартуватиме завтра, 24 травня, на декількох онлайн-майданчиках, про які Укрпошта повідомить пізніше.

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Важливо: сьогодні на церемонії спецпогашення ти матимеш можливість поставити штемпель першого дня у головпоштамті свого міста.

У головпоштамті Києва години роботи подовжили, тому штемпель буде доступний з 15:00 до 20:00. Інші головпоштамти України працюють за звичайним графіком.

У столиці черги за новою маркою охочі займали від самого ранку, хоча продаж розпочався лише о 14:00.

Які ще марки випустила Укрпошта

До цього Укрпошта вже випустила марку, яка встигла стати легендарною. Вона є попередньою версією російського військового корабля і має назву Русскій воєнний корабль, іді…

Також Укрпошта анонсувала випуск марки Українська Мрія з зображенням літака Ан-225 Мрія; а також марки, присвяченої гурту Kalush Orchestra.

Серед планів компанії — запустити марку з легендарним песиком-сапером Патроном, який допомагає ЗСУ в розмінуванні звільнених від загарбників територій.

А от дизайн нових марок обиратимуть шляхом голосування.

Раніше ми розповідали про нові марки від Укрпошти. Зайди та обери улюблену.