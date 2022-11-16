Міжнародний день студента 2022: гарні привітання у віршах та листівках

17 листопада 2022 року відзначається Міжнародний день студента. Свято має й іншу назву — День міжнародної солідарності студентів. Якщо в тебе є кого привітати, ми підготували гарні листівки та оригінальні привітання. Вибирай у матеріалі.
Свято було започатковане чеськими студентами, які під час німецької окупації в 1939 році вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави.
Під час демонстрації підрозділи німецької поліції вбили студента-медика Яна Оплетала, внаслідок чого вибухнули протести, почалося переслідування студентів та розправи.
У пам’ять про події 17 жовтня оголосили Міжнародним днем студентів.
Зараз цей день не є траурним, а відзначається як свято молодості, наснаги й бажання знань. Тому привітай студентів гарними листівками та віршами, які ми підготували.
Завантажити листівки можна за посиланням.
Вітаю з Днем студента! Бажаю лише “відмінно” у твоїй заліковці, хороших друзів, веселих компаній, вечірок, а головне — безцінних спогадів. Вчися, працюй і втілюй свої сміливі мрії.
Вітаю з Міжнародним днем студента! Бажаю бурхливої та веселої юності, успішного навчання, безперешкодної дороги до бажаного. Нехай кожен день буде особливим і цінним, продуктивним і натхненним.
У Міжнародний день студентівБажаю радісних моментів,Веселощів, емоцій виру,Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,В біді хай друг протягне руку,Хай все виходить, все вдається,Фортуна хвостиком хай в’ється!
З Міжнародним днем студентів!Веселощів, експериментів,Подій та зустрічей бажаю.Нехай кохання надихає.
Нехай життя, мов ртуть, вирує,Надію й радість вам дарує.Веде до перемог невпинно,Щастить нехай вам щохвилинно!
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