Міжнародний день студента 2022: гарні привітання у віршах та листівках

17 листопада 2022 року відзначається Міжнародний день студента. Свято має й іншу назву — День міжнародної солідарності студентів. Якщо в тебе є кого привітати, ми підготували гарні листівки та оригінальні привітання. Вибирай у матеріалі.

Міжнародний день студента 2022: оригінальні привітання у листівках та віршах

Свято було започатковане чеськими студентами, які під час німецької окупації в 1939 році вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави.

Під час демонстрації підрозділи німецької поліції вбили студента-медика Яна Оплетала, внаслідок чого вибухнули протести, почалося переслідування студентів та розправи.

Зараз також дивляться

У пам’ять про події 17 жовтня оголосили Міжнародним днем студентів.

Зараз цей день не є траурним, а відзначається як свято молодості, наснаги й бажання знань. Тому привітай студентів гарними листівками та віршами, які ми підготували.

Завантажити листівки можна за посиланням.

Привітання з Міжнародним днем студента у віршах та прозі

Вітаю з Днем ​​студента! Бажаю лише “відмінно” у твоїй заліковці, хороших друзів, веселих компаній, вечірок, а головне — безцінних спогадів. Вчися, працюй і втілюй свої сміливі мрії.

Вітаю з Міжнародним днем ​​студента! Бажаю бурхливої ​​та веселої ​​юності, успішного навчання, безперешкодної дороги до бажаного. Нехай кожен день буде особливим і цінним, продуктивним і натхненним.

У Міжнародний день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!

З Міжнародним днем студентів!

Веселощів, експериментів,

Подій та зустрічей бажаю.

Нехай кохання надихає.

Нехай життя, мов ртуть, вирує,

Надію й радість вам дарує.

Веде до перемог невпинно,

Щастить нехай вам щохвилинно!

Раніше ми розповідали, як перевестися на бюджет з контракту студентам з тимчасово окупованих територій.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!