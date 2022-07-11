Море-2022: що нині пропонують туристам, як добратися та за якими цінами

Закордонні морські курорти цього року стали єдиними, які українці можуть відвідати без загрози власному життю. І зважаючи на війну, попитом все більше користуються автобусні перевезення, тож море-2022 вимагає особливої підготовки.

То що цього року пропонують туроператори та що варто знати туристам з України — розбираємо в матеріалі.

Середземне море

Середземне море стане курортом для тих, хто їде відпочивати із дітьми та бажає готель за концепцією Все включено: популярними курортами середземноморського узбережжя є турецькі Сіде, Белек, Кемер та Анталія, де працюють найкращі готелі.

Зараз також дивляться

Іншим варіантом є відпустка на європейських курортах Середземного моря у Франції, Італії, Греції, Іспанії, а також на Кіпрі та в Тунісі.

Адріатичне море

Це той самий райський куточок: з чистими блакитними водами та видом на Балкани. На його узбережжях розташувалися курорти Хорватії, Чорногорії, Італії, Словенії та Албанії.

Сезон купання триває з кінця травня та до середини осені.

Іонічне та Егейське моря

Іонічне море омиває Балкани та Апенніни, а саме — південну частину Італії (Апулія, Сицилія) та західну Грецію (півострів Пелопоннес).

Окрім піщаних пляжів та чистої морської води ти можеш відвідати безліч старих палаців — місцевих пам’яток архітектури.

Води Егейського моря омивають грецькі Крит та Родос, а також частину турецьких курортів. Пляж, найчастіше — гальковий, а ще туристів вабить незліченна кількість пам’яток архітектури.

Балеарське море

Ця частина Середземномор’я омиває іспанські береги та французьку Корсику, також італійську Сардинію, Майорку, Менорку та самі Балеарські острови. Саме там знаходяться одні із найвідоміших іспанських курортів Валенсія та Каталонія.

Туристів приваблює теплий клімат, культурний відпочинок та історичні пам’ятки місцевості.

Тірренське море

Тірренське море омиває частину Італії та її курорти, такі як Тоскана, Лігурія, Калабрія, Сицилія, Корсика, Іск’я, Капрі та Сардинія.

Місцини навколо повні мальовничих селищ та колоритних забав.

Тури автобусом: ціни

Вартість відпочинку залежить від кількості днів та кілометрів від дому. Українські туроператори надають інформацію про автобусні тури з проживанням у номерах Стандарт із медичним страхуванням.

Болгарія

Відпочинок у дво- чи тризірковому готелі у номерах Стандарт на курортах Созопіль, Святий Влас, Несебр — від 24 500 грн за двох.

Італія, Ріміні

13 ночей в тризірковому готелі — від 45 тис. грн на двох зі сніданками.

Албанія

10 ночей в тризірковому готелі без харчування — від 21 500 грн за двох

Туреччина

Відпочинок шість ночей + дві ночі в дорозі в три- або чотиризірковому готелях Аланії з харчуванням Все включено обійдеться від 21 500 грн.

Також туроператори нині пропонують комбіновані тури через кілька популярних країн. Наприклад, 12-денний тур у Чорногорію з відвідуванням Албанії, Хорватії та Боснії і Герцеговини обійдеться від 11 950 грн з однієї людини без харчування.

Варто врахувати час у дорозі, приміром, із Києва до:

Болгарії — орієнтовно 31 година;

Італії — орієнтовно 30 годин;

Албанії — орієнтовно 39 годин;

Туреччини (Анталія) — орієнтовно 39 годин;

Чорногорії — орієнтовно 36 годин.

Для батьків із дітьми від одного до трьох років можна провозити дітей на руках без оплати. До речі, якщо вирушаєш на море із дитиною, варто пам’ятати про її безпеку на воді: пам’ятка для батьків під час відпочинку.

Підписуйся на наш Telegram!