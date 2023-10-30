Страшно милі історії про добро та зло. Мультфільми на Гелловін для дітей та дорослих

Найстрашніше свято року вже зовсім скоро! Гелловін люблять й діти, і дорослі, а щоб настрій на святкування не зник, а лише примножився, ми рекомендуємо до сімейного перегляду жахливо-милі мультики до Гелловіну!

Адже мультфільми не лише розважають, а й вчать дітей фундаментальним цінностям життя, показують, як відрізнити добро від зла та чи справді світ завжди ділиться лише на чорне та біле. Особливо ця тема актуальна саме в це свято.

Які мультики подивитися на Гелловін, розповідаємо далі.

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Мультики на Гелловін

Монстри на канікулах 1,2,3 частини

Чудовий мультфільм у трьох частинах, яких збере за переглядом усю сімʼю. Головний герой — вампір-власник готелю для справжніх монстрів. Та випробовування для нього почнуться тоді, коли улюблена донька захоче повʼязати своє життя зі звичайним хлопцем з людського світу.

Кораліна у світі кошмарів

Страшний, але дуже красивий мультфільм, зроблений за мотивами книги Ніла Ґеймана.

Мультфільм підіймає важливі теми стосунків між дітьми та батьками: Кораліна свариться зі своїми рідними та бажає, аби в неї були інші батьки, а сама вона жила у кращому світі. Дивним чином, бажання стає реальністю. От тільки її нові батьки виглядають як ляльки та замість очей мають ґудзики.

Нова родина дівчинки хоче, аби й донька змінила свої очі на ґудзики. То чи зможе Кораліна повернутися до справжнього дому?

Будинок-монстр

Троє дітлахів вирішують дослідити таємниці будинку по сусідству. Невдовзі діти розуміють, що похмура будівля живе власним життям.

Діти вирішують завадити страшним планам таємничого будинку, аби той не нашкодив нікому у день Гелловіну.

Читати на тему Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Гелловін 2023 Дивися дату святкування і як Гелловін відзначають в Україні в нашому матеріалі.

Труп нареченої

Мультфільм про життя після смерті зачаровує нуарною атмосферою. В центрі сюжету — кохання, яке може зруйнувати потойбічна наречена.

Жах перед Різдвом

Мультфільм Жах перед Різдвом розповідає про місто Гелловін та його жителів, які щороку, в один і той самий день виходять на вулиці, щоб лякати людей.

Одного разу найпочесніший громадянин містечка Джек Скеллінгтон потрапляє до міста Різдва. Після цього йому на думку спадає ідея об’єднати теми двох таких несхожих свят.

А ось що подивитися дорослим у День всіх святих, ми писали в нашому іншому матеріалі: список фільмів на Гелловін.

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