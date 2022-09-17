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Наближається день Михайлового чуда: прикмети та традиції свята

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 17 Вересня 2022, 08:00
Михайлове чудо — коли свято та що не можна робити в цей день
Фото: Pexels

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