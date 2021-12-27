Подорожі та натхнення

Небанально і від душі! Що подарувати батькам на Новий рік 2022

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 27 Грудня 2021, 15:00
Що подарувати батька на Новий рік

Більше новин
Лавров
Погрози державності України: Росія загострює військово-політичну ситуацію
Небанально і від душі! Що подарувати батькам на Новий рік 2022
Найкращі фільми 2021. Тримай ТОП-10 для перегляду вдома
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 27.12.2021 (17:30)
Сайт выпуск
Вікна-новини. Випуск від 27.12.2021 (14:30)
Дивитись більше

Матеріали по темі

Небанально і від душі! Що подарувати батькам на Новий рік 2022
Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома
Протипожежна безпека
Як відсвяткувати новорічні свята без пожежі
Атракціон у Ріо-де-Жанейро
Екстремальне плавання Санта-Клаусів з акулами: атракціон у Ріо-де-Жанейро
Подарунки дітям на Новий рік
Кольорове полум’я та майстерня з приготування піци — що подарувати дитині на новорічні свята

Відео
0:03:51
Лавров

Погрози державності України: Росія загострює військово-політичну ситуацію
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 27.12.2021 (17:30)
0:20:00
Сайт выпуск
Вікна-новини. Випуск від 27.12.2021 (14:30)
0:02:23
Благодійний швейний цех у Черкасах
Безкоштовні торбинки, щоб зберегти екологію: як працює благодійний швейний цех у Черкасах
0:20:00
Вікна-новини випуск від 27.12.2021 о 11:30
Вікна-новини. Випуск від 27.12.2021 (11:30)
0:03:13
Протипожежна безпека
Як відсвяткувати новорічні свята без пожежі
0:04:35
Зігрівання
Як не замерзнути у лютий холод і вберегтися від переохолодження
0:00:28
Атракціон у Ріо-де-Жанейро
Екстремальне плавання Санта-Клаусів з акулами: атракціон у Ріо-де-Жанейро
0:03:05
Коронавірус
Різдво скасовується? Як Європа вводить карантинні обмеження через COVID
0:03:41
Дизель Шоу
Дизель Шоу подарували мільйон на серцеві імпланти дітям: як врятувати більше сердець
Більше відео
Найкращі фільми 2021. Тримай ТОП-10 для перегляду вдома
Читати далі
Найкращі фільми 2021. Тримай ТОП-10 для перегляду вдома
Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома
Читати далі
Святкова підбірка кіно: що тобі подивитись на вихідних. Ні, ми не додавали Сам удома