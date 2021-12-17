Незвичайні подарунки до Дня святого Миколая: що купити дитині

День святого Миколая та Новий рік є найпроблематичнішими зі свят для батьків після дня народження їхньої малечі.

Настає той момент, коли треба шукати подарунок. Та якби ж просто подарунок, було б набагато легше, а ні! Треба виконати неординарне замовлення маленького фантазера.

У дітей фантазія розвинута значно більше, ніж у дорослих. Тож не дивуйся, що в листі до святого Миколая можна знайти ляльку з яскраво-зеленим волоссям і мечем. І не важливо, що в жодному магазині її не знайдеш. Треба викручуватися.

Але діти у 2021 році йдуть в ногу з технікою, і дехто замість іграшок просить пилосос або сучасні гаджети.

— “Я хочу пісос (пилосос — ред.). Мені треба справжній!” Коли він його отримав, практично не випускав із рук. А старший Ростислав колись дуже хотів ручку з золотим пером. Він з нею довго ходив і казав — у мене ця ручка, як у президента, — розповідає мама Матвія та Ростислава Юлія Поляченко.

Раніше дітей можна було задовольнити солодощами, а зараз усе стало набагато складніше.

Якщо дитина нічого конкретного не замовила, то у такому разі психологиня радить докорінно змінити підхід до Миколая.

Старшим, до прикладу, дарувати настільні ігри й бавитися в них разом із дітьми.

А меншим приносити те, що теж потребує взаємодії з батьками та ще й допоможе набути соціальних навичок. Скажімо, набір лікаря чи касира або щось, пов’язане з творчістю.

Треба дарувати те, що можна змайструвати власноруч. І, можливо, дитина своїми ручками зробить того ж суперунікального єдиноріжку і так казка оживе, — каже дитяча психологиня Олена Божук.

Також вона зазначає, що головне — це не подарунки, а приготування, атмосфера й сенс свята. А він простий — зберегти віру в дива.

Вдома можуть лунати різдвяні пісні, дитина просто очікує цю чарівну ніч і готує молочко з печивом. Інколи це набагато емоційніше, ніж сам подарунок.

Сподіваємось, тобі вдасться влаштувати атмосферу дива вдома. Але частенько буває так, що у великій родині, навіть якщо ти все обрав за списком подарунків, діти можуть сваритися між собою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що робити, якщо діти постійно сваряться через іграшки, та як навчити їх ділитися.