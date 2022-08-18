Нова лімітована версія: Укрпошта випустить спеціальні марку та конверт до Дня Незалежності України

Цьогорічне святкування Дня Незалежності України буде надзвичайно щемливим — у часи, коли країна знову виборює своє право на незалежність. Не дивно, що усі намагаються додати цьому дню ще більше символізму.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram повідомив про нову ціль, яку Укрпошта поставила собі до 31-ї річниці української незалежності.

— Цього року 24 серпня стало для нас не просто додатковим вихідним, а нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода, — пише Смілянський у своєму Telegram.

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24 серпня маємо свого роду символізм — рівно шість місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не півроку, не вісім, не 100 і навіть не 300 років.

До цієї події Укрпошта випустить блок-марку Вільні, Незламні, Непереможні разом із конвертом. Такий набір за період війни випускається вперше.

Через короткі терміни примірників буде лише один мільйон. Деталі запуску Ігор Смілянський обіцяв повідомити 23 серпня.

— Бо наші сусіди, як у тій приказці: бачать чуже під лісом, а не бачать своє під носом. Тож через підвищену увагу до нас з боку “асвабадітєлей” змушені контролювати безпекову ситуацію, — пояснює гендиректор Укрпошти.

Раніше Укрпошта випустила першу повністю народну марку, адже дизайн обирали самі українці. Про історію малюнка та продаж марки можеш прочитати в нашому матеріалі.

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