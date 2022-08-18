Подорожі та натхнення

Нова лімітована версія: Укрпошта випустить спеціальні марку та конверт до Дня Незалежності України

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Серпня 2022, 18:30
Укрпошта запускає нову марку
Фото: Telegram

Більше новин
Як українці готуються до зими 2022-23
Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди
Нова лімітована версія: Укрпошта випустить спеціальні марку та конверт до Дня Незалежності України
Туреччина готова до повоєнної відбудови України — як пройшла зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові
вівсяне печиво
Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської
ЗАЕС
Хочуть від’єднати від української мережі? Про ймовірні плани росіян щодо Запорізької АЕС
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як українці готуються до зими 2022-23
Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди
Нова лімітована версія: Укрпошта випустить спеціальні марку та конверт до Дня Незалежності України
Туреччина готова до повоєнної відбудови України — як пройшла зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові
вівсяне печиво
Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської
ЗАЕС
Хочуть від’єднати від української мережі? Про ймовірні плани росіян щодо Запорізької АЕС

Відео
0:04:47
Як українці готуються до зими 2022-23

Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди
Нова лімітована версія: Укрпошта випустить спеціальні марку та конверт до Дня Незалежності України
Туреччина готова до повоєнної відбудови України — як пройшла зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові
0:03:24
ЗАЕС
Хочуть від’єднати від української мережі? Про ймовірні плани росіян щодо Запорізької АЕС
0:03:01
Демонтація танку в Нарві
Радянський світ покинув чат: в Естонії знесли пам’ятник російському Т-34
0:02:57
Вибухи в Миколаєві 17 липня: наслідки ракетних ударів
Російські військові зруйнували миколаївську “Могилянку”. Наслідки жорстоких обстрілів міста 17 серпня
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
0:02:53
Ситуація в Дніпропетровській області 18.08.2022 - росіяни тримають Нікополь у страху
Російські позиції всього за кілька кілометрів! Як загарбники тримають Нікополь у страху вдень та вночі
0:05:17
Ситуація в Криму 18.08.2022 - росіяни тікають з півострова
Тисячі тонн знищенних боєприпасів, паніка та втеча росіян з Криму — ситуація на півострові сьогодні
Карта бойових дій станом на 18 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 18 серпня
0:02:13
Харків, Салтівка
Росія завдала потужного ракетного удару по гуртожитку в Харкові: масові жертви та поранені
Більше відео
вівсяне печиво
Читати далі
Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь