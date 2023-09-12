Часто осінь асоціюється в нас з холодом, дощами та депресією. Щоб покращити свій настрій восени, можна спробувати додати яскравих осінніх барв у домівку, поєднати це з прогулянкою у парку та творчою справою для рук.

Як зробити осінній вінок на двері власноруч, зібрали кілька ідей та покрокову інструкцію для тебе у матеріалі.

Як зробити осінній вінок на двері: покроково

Зробити осінній вінок на двері власними руками досить легко. Виконати його можна з будь-яких матеріалів: гілок, шишок, листя, осінніх ягід.

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Для основи вінка можна використати гілки — тоді вінок буде легким, проте доведеться витратити багато клею для фіксації гілок між собою. Також можна знайти круглу основу з пінопласту, ДСП, картону.

Що потрібно для вінка на двері

гілки, листя, шишки, каштани, ягоди калини та горобини на вибір

пістолет для клею та клей

основа для вінка (якщо її не робити з гілок)

стрічка або дріт для фіксації

нитки золотого кольору

Додай кольорів своїй оселі! Як зробити власноруч осінній вінок на двері — ідеї / 2 Фотографії

Осінній вінок 2023: покрокова інструкція

Підготуй круглу основу для вінка. Можеш використати готові основи, або скласти гілки в коло з допомогою клею та дроту. Не обрізай невеликі гілки, вони додадуть вінку красивого вигляду. Обмотай основу золотою ниткою. Приклей листочки та ягоди, будь-який інший декор. Нагрій клей за допомогою пістолета, краплинами нанось його на листя та приклеюй до основи вінка. Розміщуй у довільному порядку: по всій основі, з одного боку. Виконай віночки та аплікації з гілочок, ягід та листя. Зверху додай ще кілька шарів золотої нитки. Прилаштуй стрічку для кріплення віночка вгорі та прикріпи виріб до дверей.

Осінній вінок: ідеї

Додати затишку своєму дому можна й за допомогою свічок, виготовлених своїми руками. Як зробити свічку з мандарина, ми розповідали тобі раніше.

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