Додай кольорів своїй оселі! Як зробити власноруч осінній вінок на двері — ідеї

Часто осінь асоціюється в нас з холодом, дощами та депресією. Щоб покращити свій настрій восени, можна спробувати додати яскравих осінніх барв у домівку, поєднати це з прогулянкою у парку та творчою справою для рук.
Як зробити осінній вінок на двері власноруч, зібрали кілька ідей та покрокову інструкцію для тебе у матеріалі.
Зробити осінній вінок на двері власними руками досить легко. Виконати його можна з будь-яких матеріалів: гілок, шишок, листя, осінніх ягід.
Для основи вінка можна використати гілки — тоді вінок буде легким, проте доведеться витратити багато клею для фіксації гілок між собою. Також можна знайти круглу основу з пінопласту, ДСП, картону.
Можеш використати готові основи, або скласти гілки в коло з допомогою клею та дроту. Не обрізай невеликі гілки, вони додадуть вінку красивого вигляду.
Нагрій клей за допомогою пістолета, краплинами нанось його на листя та приклеюй до основи вінка. Розміщуй у довільному порядку: по всій основі, з одного боку.
Додати затишку своєму дому можна й за допомогою свічок, виготовлених своїми руками. Як зробити свічку з мандарина, ми розповідали тобі раніше.
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