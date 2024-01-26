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Епідемія лаудкастерів: чому закон про акустичне насилля має діяти для всіх та що робити з пасажирами, які його порушують

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Січня 2024, 13:00
громадський транспорт
Фото: Pexels

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