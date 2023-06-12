День холодний — рік голодний: День Петра та Павла 2023, прикмети, традиції та історія свята

День Петра і Павла — одне із церковних свят. Це день вшанування пам’яті двох верховних апостолів. У 2023 році День Петра та Павла християни східного обряду відзначають 12 липня, напередодні свята закінчується Петровський (Апостольський) піст.

Але вже з 2024 року православні українці зможуть вшановувати День Петра та Павла 29 червня — разом з християнами західного обряду.

Історія Дня Петра та Павла

Цього дня вшановується пам’ять апостолів Петра і Павла. Петро — це син рибалки, перший з апостолів, який визнав Ісуса Христа месією. Він очолив громаду християн після Ісуса. Павло — колишній гонитель християн, який покаявся та став щирим проповідником християнства.

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Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за свою віру. Петра розіп’яли, а Павлу відрубали голову за його проповіді. До цього дня віряни з усього світу моляться святим за захист і заступництво.

Традиції у День Петра та Павла

Цього церковного свята заведено вранці сходити до церкви. Увечері потрібно приготувати вечерю та подати страви з риби. Вечеря має бути щедрою, адже це перший день після закінчення посту.

На День Петра та Павла розпочинався період весіль. Раніше вважали, що пари, які одружаться в цьому місяці, будуть щасливими все життя. А також на Петра та Павла відкривали рибальський сезон.

Прикмети на День Петра та Павла

Якщо йде дощ, урожай зерна буде хорошим;

якщо у цей день жарко, чекай морозного Різдва;

якщо на Петра та Павла буде холодно, рік буде голодний.

Що не можна робити на День Петра та Павла

Віряни кажуть, що є кілька речей, які не можна робити у День Петра та Павла. Якщо ти порушиш заборони, то можеш накликати на себе біду. Цього дня не можна:

займатися важкою фізичною роботою та домашніми справами;

шити та в’язати, займатися рукоділлям;

купатися у водоймищах — підвищується ймовірність нещасного випадку на воді;

давати й брати щось у борг;

ходити в ліс.

День Петра й Павла не найкраща дата, щоб почати щось робити, адже існує багато заборон. Проте раніше ми розповідали про місячний календар вдалих дат, що допоможуть тобі спланувати важливі справи.

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