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День холодний — рік голодний: День Петра та Павла 2023, прикмети, традиції та історія свята

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Червня 2023, 18:15
День пЕтра й Павла в Україні 2022
Фото: Pexels

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