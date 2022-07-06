Подорожі та натхнення

День холодний — рік голодний: прикмети, традиції та історія Дня Петра та Павла

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Липня 2022, 15:30
День пЕтра й Павла в Україні 2022
Фото: Pexels

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