День холодний — рік голодний: прикмети, традиції та історія Дня Петра та Павла

День Петра і Павла — одне із церковних свят у липні. Це день вшанування пам’яті двох верховних апостолів. 2022 року День Петра та Павла відзначають 12 липня, напередодні свята закінчується Петровський (Апостольський) піст.

Історія Дня Петра та Павла

12 липня вшановується пам’ять апостолів Петра і Павла. Петро — це син рибалки, перший з апостолів, який визнав Ісуса Христа месією. Він очолив громаду християн після Ісуса. Павло — колишній гонитель християн, який покаявся та став щирим проповідником християнства.

Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за свою віру. Петра розіп’яли, а Павлу відрубали голову за його проповіді. До цього дня віряни з усього світу моляться святим за захист і заступництво.

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Традиції у День Петра та Павла

Цього церковного свята заведено вранці сходити до церкви. Увечері потрібно приготувати вечерю та подати страви з риби. Вечеря має бути щедрою, адже це перший день після закінчення посту.

На День Петра та Павла розпочинався період весіль. Раніше вважали, що пари, які одружаться у липні, будуть щасливими все життя. А також на Петра та Павла відкривали рибальський сезон.

Прикмети на День Петра та Павла

Якщо йде дощ, урожай зерна буде хорошим;

якщо у цей день жарко, чекай морозного Різдва;

якщо на Петра та Павла буде холодно, рік буде голодний.

Що не можна робити на День Петра та Павла

Віряни кажуть, що є кілька речей, які не можна робити у День Петра та Павла. Якщо ти порушиш заборони, то можеш накликати на себе біду. Цього дня не можна:

займатися важкою фізичною роботою та домашніми справами;

шити та в’язати, займатися рукоділлям;

купатися у водоймищах — підвищується ймовірність нещасного випадку на воді;

давати й брати щось у борг;

ходити в ліс.

День Петра й Павла не найкраща дата, щоб почати щось робити, адже існує багато заборон. Проте раніше ми розповідали про місячний календар вдалих дат, що допоможуть тобі спланувати важливі справи.

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