Вони створять святковий настрій: плейліст новорічних пісень

Зовсім скоро — різдвяні свята, день Святого Миколая та час здійснення усіх заповітних мрій. Цього року мрія у всіх українців одна — перемогти ворога, бо не лише у дитячих казках, а й наяву добро завжди перемагає зло. Найкраще робити все для української перемоги зі святковим настроєм, який надають новорічні пісні.

Святковий плейліст різдвяних пісень також може творити дива: від хорошого настрою у людини з’являється більше сил та наснаги до роботи, а мозок отримує важливу порцію позитиву.

Святкувати цьогорічні зимові свята чи ні — справа вибору, проте навіть у такий складний час кожному з нас потрібна хоч крапля різдвяного дива.

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Щоб святкова атмосфера побувала у кожній домівці, Вікна-новини зібрали добірку новорічних пісень, які точно будуть тобі до смаку! Слухай сам(-а), ділися з друзями та вір у нашу перемогу.

Новорічний плейліст 2023: слухати онлайн

Пісні перемикатимуться автоматично. Щоб перемкнути на наступну пісню у плейлісті, натискай на стрілку внизу зліва.

Найкращі новорічні пісні: слухати онлайн

Пісні відтворюються самі собою. Слухай та насолоджуйся!

У зимову новорічну атмосферу можна зануритися і за допомогою фільмів. Раніше ми розповідали тобі про культові та маловідомі різдвяні кінострічки, які варті твоєї уваги.

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