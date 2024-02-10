Країна починається з тебе — відверто клішована фраза, яка й досі залишається актуальним закликом до дій. Адже зробити своє життя та життя інших громадян комфортнішим може кожен та кожна з нас! Варто лиш роззирнутися навколо та подумати, які саме твої навички можуть змінити ситуацію на краще.

Україна тривалий час не мала змоги дбати про свої історичні памʼятки. Чимало з них зруйнували радянська влада, нечесні чиновники, зрештою — російські окупанти, які обстрілюють цивільні та адміністративні будівлі.

Одна із таких будівель, яка сиплеться просто на очах, розташована у Полтаві, на Павленківській площі. Двоповерхову будівлю викупив у міста підприємець Олег Хардін, аби… відновити її та віддати у громадське користування.

Зараз також дивляться

Що відомо про цю будівлю, чи має вона історичне минуле та як саме Олег Хардін планує її відновлювати, розповіли у Суспільному. Ми переповідаємо цю історію далі, аби надихнути інших на подібні вчинки.

У Полтаві підприємець викупив у міста будівлю, щоб відреставрувати

Приміщення на Павленківській площі — колишня вечірня школа міста Полтави. Колись це був приватний особняк, який відібрали та віддали на утримання держави — з часом тут розміщувалися різні заклади освіти.

У неї продірявлений дах, збите облицювання стін та купи сміття всередині.

За будівлею не було догляду, тож вона понищилася під впливом опадів та погодних умов.

Викупив столітню будівлю, щоб відреставрувати: як у Полтаві підприємець дбає про благоустрій міста / 2 Фотографії

Місцевий підприємець Олег Хардін розповів Суспільному, що будівлю кілька разів добудовували, змінювали планування. З 2009 року її не використовували, тут кілька разів були пожежі.

Побудували її приблизно у 1890 роках.

Сімʼя Хардіна орендувала приміщення у 2017 році, закрила вікна та двері, аби унеможливити доступ до приміщення. Він пригадує, що деякі кімнати були доверху забиті сміттям — та не будівельним, а побутовим. У відходах можна було знайти й тіла тварин.

— Понад 20 машин вантажівок. Воно в деяких місцях, фактично, по вікна було захаращене сміттям. Це якісь мертві домашні тварини, це зіпсовані унітази, це просто побутове сміття, — пояснив він.

Водночас 26 січня на сесії Полтавської міської ради депутати погодили підприємцю Олегові Хардіну приватизацію приміщення шляхом викупу. Вартість будівлі оцінили приблизно у 2,5 млн грн.

Колишня вечірня школа: що буде у будівлі далі

За спогадами мешканців, будівля давно не доглядалася, через це навіть було небезпечно проходити поруч.

Водночас сам Олег Хардін сказав, що на реставрацію та повне відновлення будівлі потрібно близько 25 млн. грн.

— Були думки зробити тут сучасний хостел, благоустрій території. Через моє покликання, я б хотів зробити тут кімнату для того, щоб діти займалися шахами. І також ми говорили з Олегом Пустовгаром з Українського інституту національної пам’яті, щоб зробити тут музей-кімнату Івана Стешенка, — додав Олег Хардін.

Він також розповів, що історичного минулого будівля немає, однак це не означає, що вона має просто знищитися.

Тепер він чекатиме на висновки фахівців щодо стану приміщення, на основі чого розроблятимуться проекти та ескізні пропозиції.

— Ми обговоримо їх з громадськістю, депутатським корпусом. Після цього буде напрацьований робочий проект, де буде все розписане по будівельному об’єму, кількість робіт. Я цей шлях оптимістично оцінюю років у три, — каже підприємець.

Раніше ми розповідали тобі про інші памʼятки архітектури, які руйнуються та потребують уваги з боку суспільства.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.